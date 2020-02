सडक़ हादसों में बालक समेत दो की मौत, छह जने घायल

Two dead, six injured, including child in road accidents... पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया

दौसा. सदर थाना इलाके में रविवार को दो सडक़ दुघर्टनाओं में एक बालक की मौत हो गई और चार जने घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि मनोहरपुर-कौथून राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जोशी की कोठी पर रविवार सुबह एक सवारी कार ने जोशी की कोठी निवासी 10 वर्षीय सागर पुत्र गोपाल बैरवा को कुचल दिया। बालक अपनी मां के साथ सडक़ पार कर रहा था। सदर थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वाहन को भी जब्त कर लिया। इसी प्रकार थाना इलाके के कालीपहाड़ी-धर्मपुरा सडक़ मार्ग पर दो बाइकों की भिड़ंत में 4 जने घायल हो गए। सदर थाने के ड्यूटी अधिकारी ने बताया कि हादसे में धर्मपुरा निवासी रामहेत बैरवा, आंधी थाने के भगवानपुरा निवासी ओमप्रकाश शर्मा, आरभ शर्मा व मीना शर्मा घायल हो गए। पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। Two dead, six injured, including child in road accidents

अनियंत्रित हुई मोटरसाइकिल

बांदीकुई. शहर के गुढ़ारोड पर बाइक के आगे रविवार दोपहर अचानक आवारा जानवर आने से अनियंत्रित होकर बाइक सवार दो जने गिर गए। जिन्हें राजकीय चिकित्सालय से गंभीरावस्था में जयपुर रैफर कर दिया। एएसआई प्रहलादसिंह ने बताया कि रामावतार जांगिड़ निवासी वार्ड 14 हाई स्कूल के पास एवं जगदीश प्रसाद बड़वाली दोपहर को बांदीकुई आ रहे थे। तभी गुढ़ारोड पर अचानक आवारा जानवर आने से दो बाइक से गिरकर घायल हो गए। (नि.सं.)

कुएं में गिरने से एक जने की मौत

मानपुर. थाना क्षेत्र के खैरपुर गांव में रविवार को कृषि कार्य करते समय एक जने की कुएं में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मानपुर थाने के जवानसिंह ने बताया कि गनीपुर निवासी रामसिंह (35) पुत्र श्रीमन मीना खैरपुर गांव में अपनी जमीन पर बने कुएं में लगे पाइपों को हटा रहा था। तभी पट्यिां टूटने से वह कुएं में गिर गया।घायलावस्था में कुएं से बाहर निकालकर परिजन उसे बांदीकुई अस्पताल लेकर पहुंचे।हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रैफर कर दिया। जहां पर चिकित्सकों ने रामसिंह मीणा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया है।

