सोनीपत की दो युवतियों ने दौसा में ट्रेन के आगे कूद कर दी जान

दौसा. Two girls from Sonipat jumped in front of the train in Dausa, deadदिल्ली-जयपुर रेलमार्ग पर दौसा रेलवे स्टेशन से करीब एक किलोमीटर बांदीकुई की ओर महेश्वरा फाटक के समीप गुरुवार शाम करीब छह बजे हरियाणा के सोनीपत जिले की दो युवतियों ने आगराफोर्ट ट्रेन के आगे कूद कर जीवन लीला समाप्त suside कर ली। उनके बैग में मिले दस्तावेजों के मुताबिक दोनों युवतियों की पहचान 20 वर्षीय सुमन व राखी के रूप में हुई है। कोतवाली व जीआरपी थाना पुलिस ने दोनों युवतियों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने आधार कार्ड में मिले मोबाइल नम्बरों के आधार पर परिजनों के सूचित कर दिया है।



कोतवाली थाना पुलिस व जीआरपी ने बताया कि दौसा रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर दूर महेश्वरा फाटक के समीप बांदीकुई की ओर से आ रही आगरा फोर्ट ट्रेन के आगे आकर हरियाणा के सोनीपत जिले के लडसोली थाना गनूर निवासी सुमन(20) पुत्री महताब व हरियाणा के सोनीपत पुरखास थाना रोही निवासी राखी(20) पुत्री बलजीत ने आत्महत्या suside कर ली।

घटना शाम करीब 6 बजे हुई। सूचना पर कोतवाली व जीआरपी पुलिस ट्रेक पर घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों युवतियों के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने बताया कि राखी के पिता की अभी कुछ दिनों पहले ही मौत हुई है। उसके भाई ने बताया कि युवतियां पढ़ाई कर रही थी।

करंट से युवक की मौत

सिकंदरा. थाना इलाके के झरना गांव में बुधवार रात को करंट लगने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि विश्राम (32) पुत्र चिरंजीलाल बैरवा रात को घर के कमरे में लगे पंखे की मरम्मत कर रहा था। तभी करंट लगने से झुलस गया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

जहरीला कीड़ा काटने एक जने की मौत

लालसोट. रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के सिसोदिया गांव में जहरीला कीड़ा काटने से एक जने की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक के परिजनों ने मामला दर्ज कराया कि रमेशचंद पुत्र पूरण बैरवा अपने खेत पर फसल की रखवाली के लिए गया था।तभी जहरीला कीड़ा काटने से उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम केे बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

दिनदहाड़े सूने मकान से नकदी व जेवरात पार



लालसोट. शहर की न्यू कॉलोनी के एक सूने मकान से चोर गुरुवार को दिन दहाड़े हजारों रुपए की नकदी व जेवरात ले गए। पीडि़त रामजीलाल अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को वे दुकान पर गए थे और उनकी पत्नी आवश्यक कार्य से पिपलाई चली गई थी। शाम करीब चार बजे मकान पर पहुंचे तो दरवाजा खुला तथा अंदर कमरों में सामान बिखरा हुआ मिला। चोर 25 हजार की नकदी, सोने की छह अंगूठी, एक पेंडल, टीका, नथ, मंगलसूत्र व चांदी के सिक्के चुरा ले गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर भीड़ एकत्र हे गई।