सड़क हादसे में चूरू एएसपी के पिता सहित दो की मौत व एक घायल

दौसा. महुवा. Two killed and one injured, including father of Churu ASP in road accident राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टीकरी मोड़ के समीप गुरुवार को सड़क दुर्घटना में कार सवार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र फौजदार के पिता रिटायर्ड कैप्टन महाराज सिंह सहित परिवार के दो जनों की मौत हो गई, जबकि राजस्थान पुलिस का एएसआई घायल हो गया। जिसे सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

थाना प्रभारी करण सिंह राठौड़ ने बताया कि एएसपी योगेंद्र फौजदार के पिता रिटायर्ड कैप्टन महाराज सिंह व उनके परिवार में चाचा लगने वाले मोहनसिंह व परिवार के सदस्य एवं राजस्थान पुलिस के एएसआई सुरेन्द्र सिंह निवासी धनसोती थाना कुम्हेर कार जयपुर से अपने गांव से लौट रहे थे।

इस दौरान टीकरी मोड़ के समीप रोड के किनारे खड़ा ट्रक एकदम अचानक से रोड पर आ गया। हादसे के दौरान कार ट्रक में घुसती ही चली गई। इस दौरान दोनों कार में बुरी तरीके से फंस गए। जिन्हें पुलिस ने करीब घंटे भर से अधिक मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाल कर सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल को उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनो के सुपुर्द कर दिया। दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए।



एएसपी पर टूटा दुखों का पहाड़

दुर्घटना के बाद अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। उन्होंने बताया कि आठ दिन पहले ही एएसपी की मां की भी मौत हो गई थी। उसके बाद अब उनके पिता की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। आठ दिन के अन्तराल में ही माता-पिता की मौत होने से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने बताया कि एएसपी चूरू जिले में कार्यरत है और मां की मौत के चलते वे गांव में ही थे।

अवैध अफीम डोडा चूरा सहित एक गिरफ्तार

नांगल राजावतान. थाना पुलिस ने बुधवार देर शाम को नाकाबंदी के दौरान अवैध रूप से अफीम डोडा चूरा ले जाते एक जने को गिरफ्तार किया।पुलिस ने उसके पास से 114 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है।



थानाधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान नांगल राजावतान बायपास पर बिना नम्बर की गाड़ी की जांच करने पर उसमें अवैध अफीम डोडा चूरा ले जा रहे वीरेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह निवासी बरडवाल थाना दूरी जिला संगरुर पंजाब को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अवैध अफीम कोटा से खरीदकर पंजाब में बेचने के लिए जाना बताया। कार्रवाई के दौरान थाना टीम में थानाधिकारी सहित निहालसिंह हैण्ड कांस्टेबल, सिपाही बाबूलाल, बनवारी लाल, अशोक कुमार, चालक मानसिंह आदि मौजूद थे।