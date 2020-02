सर्राफा की दुकान से दिनदहाड़े दो लाख के जेवरात लूटे

Two lakh jewelery was robbed from bullion shop: मंडावरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया

लालसोट. मंडावरी कस्बे में गुरुवार अपराह्न सर्राफा की एक दुकान से अज्ञात बाइक सवार दो लाख के जेवरात लूट ले गए।सीताराम मंदिर के पास सर्राफा की दुकान करने वाले विष्णु कुमार सोनी की दुकान पर दो युवक पहुंचे और सोने चांदी के जेवरात दिखाने को कहा। इस दौरान एक युवक ने सोने की बाली दिखाने को कहा। इस पर दुकानदार सोने की बाली दिखाने के लिए अपने काउंटर से थोड़ी दूर हटे तो युवक काउंटर पर झपट्टा मारकर करीब दो लाख रुपए की कीमत के सोने के दो टीके, दो दो अंगूठी व दो पेंडल लेकर दुकान के पास ही एक अन्य युवक की बाइक पर बैठकर फरार हो गए।

घटना के बाद दुकानदार ने चिल्लाते हुए बाइक सवारों का पीछा किया, लेकिन वह भागने के दौरान कचरे के ढेर में गिर पड़ा। इसके बाद अन्य दुकानदारों ने भी बाइक सवारों का पीछा किया लेकिन उनका ही प्रयास नाकाम रहा। इस घटना से कस्बे में हडक़ंप मच गया और मौके पर दर्जनों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।जानकारी मिलने पर मंडावरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया।पीडि़त दुकानदार ने देर शाम मंडावरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

50 हजार के जेवरात लेकर चम्पत



लालसोट. मंडावरी थाना क्षेत्र के बिलौना कला कस्बे में गुरुवार सुबह करीब एक सर्राफा दुकानदार को दो युवक बातों में उलझाकर 50 हजार के जेवरात लेकर चंपत हो गए। पीडि़त दुकानदार घनश्याम सोनी ने बताया कि उसकी दुकान पर दो युवक आए और गिफ्ट देने के लिए जेवरात दिखाने को बोला।इसके बाद उसने इन युवकों को सोने के एक जोड़ी कुंडल एक लॉकेट एक फैंसी टीका दिखाया। जिसके बाद युवकों ने दुकानदार को सोने की बाली और दिखाने के लिए बोला।

सोने की बाली दिखाए जाने पर युवकों ने सामान पसंद नहीं आने की बात कहकर वहां से उठकर रवाना हो गए।कुछ देर बाद दुकानदार ने सामान संभाला तो उसे एक जोड़ी कुंडल लॉकेट वाटिका गायब मिले। घटना के बाद दुकानदार ने भागकर युवकों की तलाश की, लेकिन तब तक युवक उसे आसपास नहीं दिखाई दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

