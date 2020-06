दो प्रवासी व एक स्थानीय कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले

Two migrants and a local corona positive patient were found- अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 61

दौसा. जिले में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। जिले में बुधवार को तीन जनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है। इनमें से महुवा इलाके के दो जने प्रवासी है तो गीजगढ़ निवासी एक बुजुर्ग स्थानीय है। चिकित्सा विभाग के डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलौनिया एवं डॉ. श्रीप्रकाश मीना ने बताया कि बुधवार को तीनों कोरोना पॉजिटिव में से महुवा में एक जना मुम्बई व एक जना दिल्ली पुलिस का जवान दिल्ली से आया था। इनके सैम्पल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं जो व्यक्ति गीजगढ़ निवासी है, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री में पता लगाया जा रहा है कि उसके कोराना संक्रमित कहां से आया है। हालांकि उसका भी बेटा दिल्ली पुलिस में है तथा बुजुर्ग को जयपुर में भी किसी चिकित्सक के यहां इलाज के लिए ले जाया गया था।

उल्लेखनीय है कि अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ कर बुधवार को 61 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से करीब 48 मरीज स्वस्थ होकर घर भेज दिए गए हैं। वहीं महुवा में एक दस वर्षीय बालक की कोरोना से मौत भी हो चुकी है।

6171 हो गए कोरोना संदिग्ध

जिले में कोरोना वायरस की जांच के लिए चिकित्सा विभाग ने अब तक 6 हजार 171 लोगों के सैम्पल ले लिए हैं। इनमें से 5 हजार 780 लोगों के सैम्पल जांच कर लिए है और अभी तक 391 लोगों की जांच पेण्डिग है। वहीं अब तक चिकित्सा विभाग ने 30 हजार 838 लोगों की स्क्रीनिंग करवा ली है। जबकि बुधवार को चिकित्सा विभाग की टीमों ने 8 हजार 743 परिवारों के 49 हजार 727 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे कर लिया है। जबकि 23 हजार 413 लोगों की होम आइसोलेशन की अवधि पूरी हो चुकी है।

ट्रेन से आए यात्रियों के लिए सैंम्पल

दौसा. अहमदाबाद से चलकर दौसा पहुंची आश्रम एक्सपे्रस ट्रेन से आए यात्रियों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। जहा सभी यात्रियों का कोरोना सेम्पल लिया गया। उल्लेखीय है कि इन यात्रियों को चिकित्सा अधिकारियों ने सैम्पल लेकर होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए हैं।

