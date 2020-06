दो नए मरीज मिले, जिले में अब कोरोना पीडि़तों की संख्या हुई 63

Two new patients were found of corona

दौसा. जिले में कोरोना वायरस संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को लालसोट क्षेत्र के चौण्डियावास तथा लवाण में एक-एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसके बाद अब जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 63 हो गई है। वहीं 48 केस रिकवर हो चुके हैं।

वहीं जिले में कोरोना वायरस की जांच के लिए चिकित्सा विभाग ने अब तक 6 हजार 629 लोगों के सैम्पल लिए हैं। इनमें से 445 लोगों की जांच पेंडिंग है। वहीं अब तक चिकित्सा विभाग ने 32 हजार 848 लोगों की स्क्रीनिंग करवा ली है। जबकि शनिवार को चिकित्सा विभाग की 289 टीमों ने 9 हजार 528 परिवारों के 58 हजार 623 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया। अब तक 38 लाख 92 हजार 878 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे हो चुका है। इनमें कई दूसरी व तीसरी बार भी शामिल हैं। जबकि 24 हजार 128 लोगों की होम आइसोलेशन की अवधि पूरी हो चुकी है।



94 लोगों के लिए सैम्पल

बसवा पत्रिका. कस्बे के राजकीय सामुदायकि स्वास्थ्य केन्द्र पर कोरोना जांच के लिए 94 लोगों के सैम्पल लिए गए। चिकित्सा प्रभारी डॉ. आरके मीणा ने बताया कि रेड जोन से आने वाले लोगों के अलावा झालानी मोहल्ले तथा कालेड़ गांव में होमआइसोलेट लोगों के दोबारा सैम्पल लिए गए हैं।

