ट्रेन में फर्जी किन्नर बन वसूली व मारपीट करते दो जने पकड़े

मण्डावर.(दौसा) Two people caught recovering and assaulting a fake eunuch in a train बांदीकुई - आगरा रेल मार्ग पर चलने वाली सवारी ट्रेनों में फर्जी किन्नर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मण्डावर महुवा रोड रेलवे स्टेशन पर पुलिस व रेलवे प्रशासन ने आधा दर्जन बदमाशों में से तीन को दबोच लिया है। जबकि रेलवे पुलिसकर्मियों कमी से एक बदमाश छूट कर भाग गया। अन्य बदमाश भी ट्रेन के अन्दर छिपकर भाग निकले।

जानकारी के अनुसार मण्डावर महुवा रोड रेलवे स्टेशन उपाधीक्षक रामप्रसाद मीणा व प्वाइंटमैन नेमीचंद ने बताया कि गौरखपुर से अहमदाबाद जा रही ट्रेन गत रात सवा 12 बजे मण्डावर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जहां ट्रेन में सवार हाथरस निवासी यात्री जितेंद्र लखनऊ से अहमदाबाद व दूसरा यात्री रोहित कुमार राजपूत हाथरस से खाटू श्याम जा रहा था। जिन्होंने रेलवे कंट्रोल रूम के नम्बर 18 2 पर शिकायत कर बताया कि कुछ बदमाश किन्नर के वेश में ट्रेन के जनरल डिब्बों में यात्रियों से मारपीट कर जबरन वसूली कर रहे हैं। बदमाशों के साथ एक व्यक्ति स्वयं को रेलवे पुलिसकर्मी बता कर धमका रहा है।

शिकायत मिलते ही गौरखपुर - अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को मण्डावर महुवा रोड रेलवे स्टेशन रूकवाया गया। जहां स्टेशन अधीक्षक रामप्रसाद मीणा ने आरपीएफ के जवानों के साथ ट्रेन में गहनता से तलाशी ली तो एक जनरल डिब्बें में यात्री जोर-जोर से शोर मचा रहे थे। जहां यात्रियों के विरोध के चलते एवं स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी को देखकर बदमाश ट्रेन से उतरकर भाग छूटे। पीछा कर आधा दर्जन बदमाशों में से तीन को दबोच लिया। बाद में इनको स्टेशन लाया गया। जहां से भी एक बदमाश गच्चा देकर फरार हो गया।

इस दौरान एक्सप्रेस ट्रेन करीब दस मिनट स्टेशन पर खड़ी रही। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में अपना नाम जितेंद्रसिंह निवासी अभोरा एवं दीपक निवासी पचोरा बताया। जबकि उनके साथी प्रद्युम्न सिंह एवं अर्जुन निवासी अभोरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से यात्रियों से लूटे गए करीब 1950 रुपए व एक बैग में किन्नर का वेश बदलने के लिए महिलाओं के कपड़े बरामद किए गए। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि मौका देखकर वो कभी किन्नर का वेश बदल लेते है, तो कभी साधारण कपड़ों में भी रहते है। मामले को लेकर रेल्वे स्टेशन अधीक्षक ने रेलवे के पुलिस थाना खेड़ली को मामले की सूचना दी। इस पर सोमवार सुबह खेड़ली से आरपीएफ पहुंची। जहां बदमाशों को गिरफ्तार उनके कब्जे से रुपए व कपड़ों का एक बैग बरामद किया गया।