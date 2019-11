लोडर मशीन की टक्कर से दो जनों की मौत

Two people died due to collision with loader machine: रूपपुरा गांव का है मामला

लालसोट. उपखण्ड के रूपपुरा गांव में सोमवार सुबह लोडर मशीन (वाहनों में चारा भरने की मशीन) की टक्कर से दो जनों की मौत हो गई। लालसोट थाना पुलिस को रूपपुरा निवासी बाबूलाल मीना ने बताया कि उसके पिता सांवतराम मीना तथा धींगाराम व हजारीलाल मीना एक खेत में बैठे हुए थे।

इसी दौरान रोड से एक लोडर मशीन को उसका चालक तेज गति एवं लापरवाही से चलाता हुआ आया और उसकेे पिता सांवतराम और धींगाराम को टक्कर मार दी। सांवतराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और धींगाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके से लोडर मशीन को उसका चालक भगा ले गया। सूचना पर पहुंची लालसोट पुलिस व एम्बुलेंस ने घायल धींगाराम को लालसोट अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।



लालसोट थाना पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है और शवों का पोस्टमार्टम करा परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रूपपुरा गांव में शोक छा गया। मृतकों के परिजनों का विलाप देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। लोगों ने परिजनों को ढांढस बंधाकर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कराया।



कपड़ों की ओट में पोस्टमार्टम



उपखण्ड मुख्यालय पर मोर्चरी का अभाव होने के कारण सोमवार को शवों का पोस्टमार्टम कोथून रोड स्थित मोक्षधाम मेें कपड़ों की ओट में किया गया। पुलिसकर्मियों व अन्य जनों ने मोक्षधाम के खुले तिबारे में दो शॉल की ओट लगाई। गौरतलब है कि उपखण्ड मुख्यालय पर मोर्चरी नहीं होने से कई वर्षों से पोस्टमार्टम कोथून रोड स्थित मोक्षधाम में होता है। परेशानी तो रात के दौरान होने वाली घटनाओं में शव को रखने की होती है।रात्रि को शव को शहर के अस्पताल में रखना पड़ता है। इससे मरीजों को परेशानी होती है। (नि.प्र.)

