बाइकों की भिड़ंत में दो जनों की मौत, तीन घायल

गीजगढ़. सिकन्दरा थानान्तर्गत गढ़ोरा गंाव में गुरुवार दोपहर बाइकों की भिड़ंत में दो जनों की मौत हो गई, वहीं तीन अन्य घायल हो गए।सिकन्दरा थाना व लांका पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। गढ़ोरा से बहरावण्डा जाने वाले सड़क मार्ग पर दो बाइकों में हुई भिड़ंत में छणीला ढाणी निवासी रेवड़मल मीणा व रामकिशन मीणा की मौत हो गई, वहीं रामोतार, सुआलाल व परसादीलाल मीणा घायल हो गए। जिनको ग्रामीणों ने दौसा के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। रामोतार की हालत गम्भीर होने पर जयपुर ले गए।

Two people killed, three injured in a bike accident

थानाधिकारी कुशाल सिंह ने बताया कि एक बाइक पर रामकिशन व उसका पुत्र रामोतार मीणा सवार थे। जिनमें रामकिशन की मौत हो गई व बेटा रामोतार के गम्भीर चोटें आई। इसी प्रकार दूसरी बाइक पर रेवडमल, सुआलाल व परसादी मीणा थे। जिनमें रेवड़मल मीणा की मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। थानाधिकारी ने बताया कि रामकिशन व उसका पुत्र रामोतार मीणा ग्राम सेवा सहकारी समिति सिकराय में ऋण लेने जा रहे थे। वहीं दूसरी बाइक पर लोग सहकारी समिति से आ रहे थे।

आरोपी गिरफ्तार



लालसोट. मंडावरी थाना क्षेत्र के एक गांव मेंं बुधवार को नाबालिग के साथ हुई Óयादती के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। एसपी प्रहलादसिंह कृष्णियां ने बताया कि बुधवार को मंडावरी थाना क्षेत्र के निवासी एक दम्पती ने पीडि़ता पुत्री के साथ थाने पर उपस्थित होकर डिवाचली कलां निवासी भीमसिंह मीना केे खिलाफ नाबालिग को डरा धमका कर बाड़े मेें ले जाकर Óयादती करने का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने थाना प्रभारी हरदयाल मीना, हैड कांस्टेबल देवेन्द्र कुमार, कांस्टेबल अभिषेक, रामसिंह व हरवीर का दल गठन कर कुछ ही घंटों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।(नि.प्र.)

Two people killed, three injured in a bike accident