रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, फायरिंग से दम्पती घायल

दौसा. Two sides quarrel over rivalry, couple injured by firing जिला मुख्यालय पर चांदा की ढाणी में शुक्रवार रात दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई। इससे पति-पत्नी घायल हो गए। झगड़े में कुल 16 लोग घायल हुए। दौसा व जयपुर के अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया।



कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मीना ने बताया कि चांदा की ढाणी में रहने वाले दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। मारपीट के बाद धारदार हथियारों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया। इसी दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई। इससे पति सुरेन्द्र के पैर को जख्मी करती हुई गोली उसकी पत्नी रेखा को जा लगी।



सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से तीन लोगों को जयपुर रैफर किया गया। झगड़े में एक पक्ष के राजेश मीना, सोनू, मोनू, मुकेश, पंकज, रामोती, राधा, रामकरण, रुकमणि, कृष्ण व रमेश तथा दूसरे पक्ष के खेमचंद, सूरज, गिर्राज, रेखा व सुरेन्द्र घायल हुए। रामकरण, मोनू व सुरेन्द्र, रेखा को जयपुर रैफर किया गया है।



मुखबिरी करने के शक से हुआ विवाद

पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद है, लेकिन ताजा घटना के पीछे मुखबिरी करने का शक होने को कारण माना जा रहा है। झगड़े से पहले आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने ढाणी में अवैध शराब विक्रय को लेकर जांच की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसे में एक पक्ष को शक हो गया कि दूसरे पक्ष ने पुलिस को सूचना देकर बुलाया है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया।



मामला दर्ज, तीन गिरफ्तार

जांच अधिकारी उप निरीक्षक हरिकृष्ण ने बताया कि पर्चा बयान के आधार पर दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज किया गया है। एक पक्ष के रामकरण के बयान के आधार पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष के सुरेन्द्र के बयान के आधार मारपीट, हत्या का प्रयास व अवैध हथियार से फायर करने का मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में एक पक्ष से राजेश पुत्र कैलाश, सोनू पुत्र रमेश तथा दूसरे पक्ष से रामचंद्र पुत्र रामस्वरूप को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि एक पक्ष के राजेश व सोनू आदतन अपराधी हैं तथा इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं।



अवैध हथियार से फायर

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों व घायलों के नाम से कोई हथियार लाइसेंस नहीं है। अवैध हथियार से फायरिंग की गई है।