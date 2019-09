सड़क दुघर्टना में कार सवार दो युवकों की मौत

महुवा. शहर के भरतपुर रोड बायपास पर गुरुवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से कार में सवार दो युवकों की मौत हो गई। कार के परख'चे उड़ गए। पुलिस थाने के ड्यूटी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि भरतपुर जिले के भुसावर थाने के चैटोली निवासी दीपक शर्मा व उसका साथी ओमवीर मीणा देर रात जयपुर से दीपक के बीमार भाई से मिलकर वापस अपने गांव लौट रहे थे।

Two youths in a car died in a road accident

इस दौरान महुवा के भरतपुर बायपास पर कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए । जिन्हे उपचार के लिए महुवा अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने ओमवीर को मृत घोषित कर दिया। जबकि दीपक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफर कर दिया गया। उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने ओमवीर का पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया । पुलिस कार को टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुट गई है।

कार की टक्कर से बाइक सवार घायल



महुवा. थाना इलाके में शुक्रवार को दो अलग-अलग सड़क दुघर्टनाओं में दो जने गम्भीर रूप से घायल हो गए। जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफ र कर दिया। पुलिस ने बताया कि शहर के हिण्डोन - महुवा राजमार्ग पर एक कॉलेज के समीप बाइक सवार टोड़ाभीम निवासी पप्पूराम लुहार को कार ने टक्कर मार दी। जिसे उपचार के लिए महुवा अस्पातल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद रैफर कर दिया ।

इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पाटोली गांव के समीप रोडवेज की टक्कर से बाइक सवार भोजवाड़ा निवासी अजय कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गया। घायल को महुवा सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रैफर कर दिया गया।

