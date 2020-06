जयपुर से दोस्त की बहन को छोडऩे आए दो युवकों पर दौसा में जानलेवा हमला

दौसा. Two youths who left friend's sister from Jaipur attacked in Dausa शहर के जयपुर बायपास स्थित राजपूत कॉलोनी के समीप मंगलवार सुबह कार सवार दो युवकों पर हमला कर आरोपियों ने कार में तोडफ़ोड़ कर दी। दोनों घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में पीडि़त ने चार नामजद लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला व लूटपाट का मामला दर्ज कराया।



एएसआई सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि बागपुरा निवासी घायल कमलेश कुमार मीना ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह अपने दोस्त शिवकुमार शर्मा निवासी खानवास के साथ जयपुर से दोस्त की बहन को दौसा तहसील में छोडऩे के लिए आए थे। वापस बायपास से बागपुरा जा रहे थे। तभी पीछे से दो सफेद रंग की कार आई और उनकी कार के आगे लगाकर रुकवा दी। दोनों कार में से निकलकर आए छतरी वाली ढाणी निवासी जीवराज मीना व सोनू, क्यापुर निवासी धनराज, दयारामपुरा निवासी सीयाराम ने कार पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए।



सरिया व लाठी से कार में तोडफ़ोड़ की। शिवकुमार व कमलेश पर हमला कर दिया। रिपोर्ट में बताया कि मारपीट कर बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। लौटते समय आरोपी शिव की चांदी की चेन व 5 हजार भी लूट ले गए। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।