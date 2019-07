गुर्जरों में एकजुटता, कर्नल बैंसला के नेतृत्व में ही होगा आगामी आंदोलन

सिकंदरा. रीट, नर्सिंग सहित विभिन्न भर्ती में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर सिकंदरा में पिछले 23 दिन से गुर्जर स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे एमबीसी MBC अभ्यर्थियों के समर्थन में बुर्जा गांव में युवा गुर्जर महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह बुर्जा के निवास पर समाज के पंच पटेलों की बैठक आयोजित हुई।

Unity in Gurjars, Upcoming movement will be lead by Kirodi Bainsla

23 दिन के धरना प्रदर्शन में स्थानीय गुर्जर समाज के प्रमुख लोगों की दूरी बनी हुई थी। इसी को लेकर समाज दो धड़े बंटा हुआ था। समाज के सभी लोगों ने आगामी आंदोलन व अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में एकजुटता से शामिल होने को लेकर दोनों ही पक्ष के लोगों में चर्चा हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने आपसी गतिरोध भुलाकर अभ्यर्थियों का समर्थन करने की बात कही ।

वहीं सरकार के असंवेदनशील रवैये को लेकर समाज के लोगों ने रोष जताया। समाज के पंच पटेलों ने कहा कि सरकार गुर्जर समाज को हल्के में ना लें। समाज आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने जल्दी 5 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया तो समाज आंदोलन Gurjar movment भी कर सकता है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की स्वयं की होगी।



गुर्जर ढाणी में रात 8 बजे तक चली। बैठक में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला Colonel kirodi singh Bainsla व हिम्मत सिंह गुट में आगामी आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने आपसी गतिरोध बुलाकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में आगामी आंदोलन करने का निर्णय लिया। जिसमें सिकंदरा के स्थानीय प्रबुद्ध लोग भी शामिल रहेंगे। 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल 2 दिन में बैंसला से मिलेगा तथा मिलकर आगामी आंदोलन की रणनीति बनाएगा। दोनों पक्षों के लोगों ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर एकजुटता का आह्वान किया है।



बैठक में राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनफूल सिंह तूंगड, गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष रामचंद्र खूंटला, देव सेना जिलाध्यक्ष जल सिंह कसाना, रामप्रसाद पटेल, गुर्जर नेता हिम्मत सिंह पाडली, दीवान सिंह शेरगढ़, मानसिंह बुर्जा सरवन सूबेदार, रामसिंह गावड़ी, रामजीलाल चाड, सियाराम रलावता, मानसिंह राजा, इंद्र बावनपाडा, रामोतार कसाना, चरण सिंह मोराडी, धारासिंह दडगस, घासीलाल आदि ने विचार व्यक्त किए।

