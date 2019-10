पग -पग पर हादसों को बुलावा दे रही है घाटी

Valley is calling for accidents on foot.... एनएच 11 ए पर लालसोट घाटी का मामला

भूतल परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों की अनदेखी से शहर से गुजर रहे एनएच 11 ए पर घाटी हादसों को बुलावा दे रही है। हाइवे पर बढ़ते यातायात के दबाव के बाद भी घाटी में कोई पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं है।इससे आए दिए सडक़ हादसे होते रहते है। अब तक कई जने अपनी जान गंवा चुके हैं तो कई जने घायल हो गए। घाटी में बासकोल नाले की साइड में लगी सुरक्षा रेलिंग अधिकांश जगहों पर टूट गई है तो कई स्थानों पर चोरी हो जाने से पूरी घाटी में इक्का दुक्का जगहों पर ही सुरक्षा रेलिंग लगी नजर आती है। सुरक्षा रेलिंग नहीं होने से कई बार घाटी की ढलान में उतरने के दौरान वाहन अनियंत्रित होकर बासकोल नाले में भी गिर जाते है। इसके अलावा घाटी में अधिकांश पुलिया की सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है।इससे वहां भी दुर्घटनाएं होने का अंदेशा बना रहता है। कई जगह करीब आधा फीट तक सडक़ ऊंची हो गई है। इसके चलते पीछे से तेज गति से वाहन आने पर कई बार वाहन रोड से उतारने के प्रयास में भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा घाटी में अब भी कई घुमाव ऐसे हैं, जहां हमेशा दुर्घटनाएं होने का अंदेशा बना रहता है। रोड के पास बबूल की झाडिय़ा उगने से इन घुमावों पर सामने से आने वाले वाहन भी नहीं दिखाई देते है।

घाटी की चौड़ाई बढाएं तो बात बने

अरावली पर्वत शृंखला के बीच एनएच11 ए पर इस घाटी की सुंदरता देखते ही बनती है, लेकिन भूतल परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने पिछले कई सालों से यहां सुरक्षा के कोई प्रबंध नही किए हैं। प्रतिदिन कोटा मेगा हाइवे व एननएच 11 बी से दौसा की ओर जाने हजारों वाहन इसी घाटी से गुजरते हैं।घाटी में चढ़ाई को कम नहीं करने से ओवरलोड वाहनों का तो चढऩे में भी दम फूल जाता है और इन ओवरलोड वाहनों को टै्रक्टरों की मदद से खींचकर चढ़ाना पड़ता है। कई बार तो ये ओवरलोड वाहन चढऩे में नाकाम रहने से वापस भी आ जाते हैं।इससे पीछे से आ रहे वाहनों के भी इन ओवरलोड वाहनों की चपेट में आने की संभावना बनी रहती है। मंत्रालय द्वारा इस घाटी में चौड़ाई बढ़ाई जाए तो वाहनों को चढने में भी भारी राहत मिलेगी।

राहगीरों के लिए बने अलग मार्ग

इस घाटी से होकर प्रतिदन शहर के दर्जनों श्रद्धालु घाटा बालाजी मंदिर तक भी जाते है। घाटी में वाहनों की भारी वाहनों की रेलमपेल के चलते के कभी श्रद्धालुओं के इन वाहनों के चपेट में आने का खतरा बना रहता है। इस घाटी की चौड़ाई बढा कर बासकोल नाले की साइड राहगीरों के लिए पृथक मार्ग बना दिया जाए तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।(नि.प्र.)

चोरी हो गई सुरक्षा रेलिंग

इस घाटी में सुरक्षा केे लिए लगाई गई लोहे की रेलिंग कई बार चोरी भी हो चुकी है।इसके बाद भी विभाग के अधिकारियों ने कभी भी मौकेे पर पहुंचकर हालात का जायजा लेना उचित नहीं समझा है।