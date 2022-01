दौसा में वीरांगना को नहीं मिला सम्मान, बेसुध हुई

Veerangana did not get respect in Dausa, became unconscious: प्रशासन सवालों के घेरे में

दौसा Published: January 27, 2022 07:45:16 pm

दौसा. गणतंत्र दिवस पर इस बार जिला स्तरीय समारोह में शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान नहीं किया, लेकिन समारोह में आई एक वीरांगना का सम्मान नहीं करने से प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। जानकारी के अनुसार समारोह में बैजूपाड़ा निवासी शहीद गुमानङ्क्षसह की पत्नी रमादेवी जयपुर से पहुंची, लेकिन उनका सम्मान नहीं किया। समारोह में मंच से अतिथियों के चले जाने के बाद निराश रमादेवी रोते हुए जाने लगी तो बेसुध होकर जमीन पर गिर भी पड़ी। मौजूद लोगों ने उन्हें संभालकर दिलासा दी। वीरांगना का कहना है कि उनको कार्यक्रम में बुलाया गया, लेकिन सम्मान नहीं किया।

दौसा में वीरांगना को नहीं मिला सम्मान, बेसुध हुई

Veerangana did not get respect in Dausa, became unconscious

इधर, एडीएम रामखिलाड़ी मीना ने बताया कि इस बार कोरोना गाइड लाइन के मद्देनजर शहीदों की वीरांगनाओं को नहीं बुलाया गया था। कार्यक्रम पूरा होने के बाद एक वीरांगना के आने की जानकारी लगी तो वे वापस आए थे, लेकिन तब तक वह चली गई थी। अब बुलाकर सम्मान कर दिया जाएगा।



कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीना ने कहा कि वीरांगनाओं का हर बार सम्मान होता है। पता करते हैं इस बार क्यों नहीं किया गया। मंत्री ने जब अधिकारियों से पूछा तो उन्हें बताया गया कि इस बार कोरोना गाइड लाइन के चलते वीरांगनाओं को नहीं बुलाया गया। इसके बाद मंत्री चले गए।



वीरांगना के पुत्र गिरधर ने बताया कि उनके एक भैया दौसा में नौकरी करते हैं, उन्होंने फोन पर कहा था कि सम्मान के लिए दौसा गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आना है। वर्ष 2005 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़ में उनके पिता शहीद हो गए थे।

Veerangana did not get respect in Dausa, became unconscious एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित

दौसा. लायंस क्लब दौसा सिटी व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में एक शाम शहीदों के नाम व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। क्लब के प्रांतीय अध्यक्ष मनोहर लाल गुप्ता ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलक्टर कमर उल जमान चौधरी व अध्यक्षता एसपी अनिल बेनीवाल ने की। विशिष्ट अतिथि विनोद बिहारी शर्मा, दौसा प्रधान प्रहलाद मीणा, सिकंदरा प्रधान सुल्तान बैरवा, राजेश शर्मा, मुंशी खान, मोहम्मद आरिफ, डॉ. ओपी गुप्ता रहे। शहीद घनश्याम गुर्जर व रामलला गुर्जर की वीरांगना तथा स्वतंत्रता सेनानी रामकरण जोशी के परिजन को सम्मान किया गया।

लायंस क्लब के अध्यक्ष हजारीलाल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में देशभक्ति गीत व नृत्य प्रस्तुतियां दी गई। जिले के 26 कलाकारों का विशिष्ट प्रस्तुति देने पर सम्मान पत्र देकर अभिनंदन किया। इस मौके पर संयोजक ऋषभ शर्मा, सह संयोजक सुशील शर्मा, ओपी बंसल, नवनीत शर्मा, रामवीर चौधरी, अशोक खेड़ला, दीनदयाल तांबी, विशाल, मंटू बढ़ाया, जीतू बढ़ाया, अनिल बुर्जा सहित अन्य मौजूद थे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें