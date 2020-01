आड़े तिरछे फंसे वाहन, पुलिस को कराना पड़ा फाटक बंद

Vehicles stuck diagonally in the way, police had to shut the gate

बांदीकुई. शहर में वाहनों का दबाव अधिक होने व आड़े तिरछे फंस जाने से रविवार को यातायात व्यवस्था पूरी तरह गड्बड़ा गई। एक बार तो स्थिति ये हो गई कि वाहनों की लम्बी कतार लग जाने एवं जल्दी निकलने के चक्कर में फाटक बंद करना तक मुश्किल हो गया। बाद में यातायात पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को रोक कर फाटक बंद कराना पड़ा। जानकारी के अनुसार आगरा फाटक शहर के बीचोंबीच स्थित है। यह फाटक 24 घण्टे में 38 से 40 बार बंद होता है और खुलता है। ऐसे में एक बार फाटक बंद होने से लेकर खुलने तक में करीब 10 मिनट लग जाते हैं।

शहर की बसावट भी ऐसी है कि प्रमुख मार्ग भी आगरा फाटक से ही जुड़े हैं। इस आगरा फाटक से ही बडिय़ाल रोड, अस्पताल रोड, सिकंदरा रोड, बसवा रोड एवं पंचायत समिति के पीछे जाने वाला मार्ग जुड़ा हुआ है। ऐसे में फाटक बंद होने के साथ ही वाहन आड़े-तिरछे फंस जाते हैं। आगरा फाटक की समस्या लोगों के लिए नासूर बनती जा रही है। पालिका प्रशासन भी यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है।

यदि फुटपाथों से अस्थाई अतिक्रमण हटवा दिया जाए। तो कुछ हद तक व्यवस्था में सुधार हो सकता है, लेकिन पालिका प्रशासन कभी कभार अभियान चलाकर मामले को ठण्डे बस्ते में डाल देती है। इससे व्यापारी दुकानों का सामान फुटपाथों पर रखकर अस्थाई अतिक्रमण कर लेते हैं। कई बार दुपहिया वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार तो फाटक बंद नहीं होने पर ट्रेनों को आउटर पर तक रोकना पड़ता है, लेकिन रेल प्रशासन व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का आगरा फाटक जाम की समस्या के स्थाई समाधान के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इससे जाम का असर व्यापार पर भी पडऩे लगा है। सड़क दुर्घटना में घायल तो नियत समय पर उपचार के अभाव में दम भी तोड़ चुके हैं। (ग्रामीण)

