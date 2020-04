हाईवे पर चौकसी, पगडंडियों पर ग्रामीण बने पहरेदार

Vigil on the highway, villagers become guards on footpaths: जयपुर व आसपास के इलाके से रात को चोरी-छिपे आ रहे हैं लोग

दौसा. जयपुर का रामगंज व उसके आसपास का इलाका पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव मिलने के मामले में हॉट स्पॉट बन गया है। दौसा व जयपुर की दूरी अधिक नहीं होने की वजह से दौसा की चिंता भी बढ़ती जा रही है। दौसा व जयपुर की हाईवे की सीमा पर तो पुलिस व प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन अंदरूनी रास्तों पर ग्रामीण नजर रख रहे हैं।

जयपुर के रामगंज व चारदीवारी में कफ्र्यू में फंसे कई लोग चोरी-छिपे दौसा व आसपास के गांवों में पैदल ही आ रहे हैं। इससे यहां कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने का खतरा पैदा हो रहा है। जो लोग जयपुर में पहले से ही दौसा जिले के गांवों से मजदूरी करने या किसी ओर काम से वहां रह रहे थे, अब काम नहीं मिलने से परेशान होकर गांवों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में यदि वहां से कोई कोरोना संक्रमित आ गया तो दौसा की हालत खराब हो सकती है।

गांवों के रास्ते से प्रवेश

जयपुर से दौसा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से आवागमन होता है, लेकिन इस मार्ग पर जयपुर में कानोता, बस्सी, जटवाड़ा चौकी और फिर दौसा की सदर थाना पुलिस दौसा-जयपुर सीमा पर नाकाबंदी कर रही है। ऐसे में लोग इस रास्ते से तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वे ग्रामीण इलाकों में होकर दौसा की ओर आ रहे हैं। जबकि पुलिस हाइवे पर ही नाकाबंदी कर रही है। रात के समय गांवों के रास्तों से लोग जिले में प्रवेश कर जाते हैं।



लक्ष्मण रेखा खिंची : दौसा में जयपुर व अन्य कहीं से भी गांवों में लोग आने लगे हैं तो स्थानीय लोग भी सतर्क हो गए हैं। बड़ागांव में लोगों ने सडक़ पर लक्ष्मण रेखा खींचकर बाहर से आने वालों के लिए प्रवेश निषेध कर दिया है। बनवारी बड़ागांव ने बताया कि सडक़ को बंद कर दिया है।

13 दिन में तीन हजार से अधिक आ गए

जिले में यदि बाहर से आने वालों के प्रशासनिक आंकड़ों पर नजर डाले अब तक दौसा में अन्य जिलों एवं अन्य प्रदेशों से 16 हजार 821 लोग आ चुके हैं। जबकि 457 लोग विदेश से आ चुके हैं। जबकि दौसा में दूसरे जिलों एवं राज्य से आने वालों की संख्या 2 अप्रेल को 13 हजार 511 थी। लॉकडाउन के बाद भी दौसा में 13 दिन में 3 हजार लोग दूसरे राज्य एवं जिलों से आ गए। यह तो सरकारी आंकड़ा है। ऐसे सैकड़ों और लोग भी हैं, जिनका प्रशासन को पता ही नहीं है ।हालांकि विदेश से आने वालों के आंकड़ों में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

457 जिले में विदेश से आए लोग

16821 जिले में अन्य जिलों व प्रदेश से आए लोग

11 अब तक कोरोना पॉजिटिव

849 अब तक संदिग्ध

