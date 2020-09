पुलिया चौड़ी नहीं करने से नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Villagers agitated for not widening the culvert: -खटीक के तिबारे पहुंच निर्माण कंपनी को वाहनों को रोका

बडिय़ाल कलां . दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाइवे निर्माण के दौरान खटीक का तिबारा से किशनपुरा को जाने वाले मार्ग पर कंपनी की ओर से बनाई जा रही पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने की मांग तूल पकड़ती जा रही है। इसको लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने हाइवे कंपनी के गुजर रहे वाहनों को सडक़ पर आकर रोक दिया। इससे वाहनों की कतार लग गई और कंपनी व प्रशासन के खिलाफ नारे लगाकर प्रदर्शन भी किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश कराकर शीघ्र समस्या के निराकरण का भरोसा दिलाकर मामला शंात किया।

ग्रामीणों ने बताया कि एक्सप्रेस हाइवे के तहत ग्राम भेदाडी गूजरान के तिबारे के पास पुलिया निर्माण किया जा रहा है। इसकी चौड़ाई-ऊंचाई कम है। चौड़ाई बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्व में प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कंपनी के अधिकारियों ने मंगलवार को समस्या के निराकरण के लिए वार्ता करने का आश्वासन दिया था। इस पर सैकड़ों महिला-पुरुष वार्ता के लिए कंपनी के अधिकारियों का इंंतजार करते रहे, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इस पर ग्रामीण पुन: खटीक का तिबारा पर विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हो गए। ग्रामीणों ने नारे लगाकर विरोध जताया। कंपनी के प्लांट से गुजरने वाले वाहनों को रोक दिया। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई।

पुलिस प्रशासन ने की समझाइश



सूचना पर बांदीकुई उप तहसीलदार धर्मेन्द्र मीना एवं बांदीकुई थाना प्रभारी कमलेश मीना मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता की। उपतहसीलदार ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। बुधवार सुबह 11 बजे उपखंड अधिकारी कार्यालय में कपंनी के अधिकारी एवं प्रमुख ग्रामीणों की बैठक आयोजित कर उचित निर्णय का भरोसा देकर ग्रामीणों को शांत किया।

