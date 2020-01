तीन गांवों के ग्रामीणों ने लिया मतदान नहीं करने निर्णय

Villagers of three villages decided not to vote: कलक्टर के नाम उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन, नवसृजित पाड़ला ग्राम पंचायत से हटाए जाने की मांग

बांदीकुई. ग्राम आनंदपुरा, बासड़ा ब्राह्मणान व झूंपड़ीन पैसेरान गांव के ग्रामीणों ने नवसृजित ग्राम पंचायत पाड़ला से हटाए जाने की मांग की है, वहीं मांग पर कार्रवाई नहीं होने पर 17 जनवरी को मतदान नहीं करने का निर्णय भी बैठक आयोजित कर लिया है। इसको लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी के रीडर को कलक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

ग्रामीणों ने बताया कि आनंदपुरा राजस्व गांव है। इसमें करीब डेढ़ हजार की आबादी है। इस गांव को ग्राम पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग की अनदेखी करते हुए कम आबादी वाले गांव पाड़ला को नवसृजित ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया। ग्रामीणों ने वार्डों के गठन में भी अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि झूंपड़ीन पैसेरान व बासड़ा ब्राह्मणान को मिलाकर करीब 14 सौ मतदाता हैं। इन दोनों गांवों में मात्र 3 वार्डों का गठन किया गया है। जबकि अन्य गांव व ढाणियों में 150 से 2 सौ मतदाता है। वहां अलग-अलग वार्ड बनाए हैं।

उन्होंने बताया कि पाड़ला पोलिंग बूथ संवेदनशील बूथ है। जहां स्वतंत्र मतदान किया जाना मुश्किल है। ऐसे में तीनों गांवों के ग्रामीणों ने 17 जनवरी 2020 को होने वाले पंचायतीराज आम चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। बासड़ा ब्राह्मणान के ग्रामीणों ने बताया कि गत पंचायतीराज चुनाव 2015 में पंडितपुरा से हटाकर बनाई गई नवसृजित ग्राम पंचायत केसरीसिंहपुरा में जोड़ा गया था। जबकि अब केसरीसिंहपुरा से हटाकर नवसृजित पाड़ला पंचायत में जोड़ दिया गया है। बार-बार ग्राम पंचायत बदलने से ग्रामीणों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है।

उन्होंने बताया कि बासड़ा ब्राह्मणान गांव से नवसृजित पंचायत पाड़ला की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। गांव से पाड़ला जाने के लिए आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। प्रशासन को वस्तुस्थिति से पहले भी ही अवगत करा दिया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ हुई। उन्होंने बताया कि झूंपड़ीन पैसेरान से पाड़ला की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। ऐसे में मतदाताओं का पोलिंग बूथ पैदल चलकर पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में नवसृजित ग्राम पंचायत पाड़ला से लोगों को सुविधा की जगह दुविधा साबित होगी।

ज्ञापन सौंपने वालों में देवीराम प्रजापत, छोटेलाल सैनी, सुरेश सैनी, सरवणलाल, रामकिशन, रंगलाल सैनी, कजोड़मल शर्मा, शिम्भूदयाल, मनोहरलाल, राजेन्द्र कुमार शर्मा, महेशचंद शर्मा, प्रभूदयाल शर्मा, बनवारीलाल शर्मा, जितेन्द्र कुमार शर्मा, मूलचंद शर्मा, अशोक शर्मा, शिवशंकर, जगदीशप्रसाद, छीतरमल, भगवानसहाय एवं शिवलहरी शामिल थे। (नि.सं.)

