घर-घर मेंं वायरल बुखार, सीएचसी में आउटडोर एक हजार पार

लालसोट. Viral fever at home, outdoor one thousand in CHCक्षेत्र में बारिश का दौर धीमा पडऩे के साथ ही अब मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में वायरल बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सरकारी व निजी चिकित्सालयों में वायरल बुखार के मरीजों की भीड़ दिखाई देने लगी है। उपखण्ड के सबसे बड़़े सरकारी चिकित्सालय लालसोट सीएचसी में पंजीकरण काउंटर, चिकित्सक कक्षों के बाहर व दवा वितरण काउंटरों पर मरीजोंं की कतारें नजर आ रही हैं।



भीड़ के चलते मरीजों व उनके परिजनों को इलाज के लिए काफी देर तक कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। क्षेत्र में वायरल बुखार के प्रकोप का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लालसोट सीएचसी का आउटडोर एक हजार को भी पार कर गया है। प्रतिदिन होने वाली सीबीसी जांच की संख्या में भी कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। जानकारी के अनुसार अब 150 से 200 मरीजों की सीबीसी जांच प्रतिदिन हो रही है। इसके अलावा जरुरतमंद मरीजों को इंडोर में भी भर्ती किया जा रहा है।



काउंटरों पर लगी रहती है कतारें

क्षेत्र में वायरल बुखार के प्रकोप केे चलते सीएचसी के आउटडोर में हुई बढ़ोतरी ने मरीजों के लिए कई परेशानियां भी खड़ी कर दी हंै। पंजीकरण व दवा वितरण के लिए बनाए गए दो-दो काउंटरों की व्यवस्था भी इस भीड़ के आगे नाकाफी साबित हो रही है। मरीज को इलाज के लिए पहले पंजीकरण काउंटर पर उसके बाद चिकित्सक कक्षा के बाहर भीड़ में व अंत में दवा वितरण काउंटर पर काफी समय गुजरना पड़ रहा है। चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ को देख कई मरीज तो निजी चिकित्सालयों की ओर रुख कर लेते हैं।



तपन से बचने के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं

कहने को तो लालसोट के चिकित्सालय मेंं मरीजों की सुविधाओं का पूरा प्रबंध किया गया है और आपातकालीन सेवा कक्ष, इंडोर भर्ती वार्ड समेत कई जगहों पर एयर कंडीशनर लगा रखे हैं, लेकिन यह सुविधा आमजन के लिए कोरा दिखावा बनकर रह गई है। पंजीकरण काउंटर एवं दवा वितरण काउंटरों पर मरीजोंं के लिए गर्मी से तपन से बचने के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं हैं।

बाइकों का जमावड़ा

मरीजों की भीड़ के चलते चिकित्सालय के सामने से गुजरने वाले राहगीरों व वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के वाहनों की पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने से सीएचसी के बाहर दिनभर बाइकों का जमावड़ा बना रहता है। इससे कई बार जाम के हालात बन जाते हैं।

मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं

सीएचसी प्रभारी डॉ. एच.एन. मीना ने बताया कि चिकित्सालय में मरीजों की सुविधा के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं। वरिष्ठजनों के लिए दवा वितरण का एक काउंटर अलग से बनाया जा रहा है। मरीजों की सुविधा के लिए एमआरएस से एक नई सीबीसी मशीन अतिरिक्त खरीद ली है।