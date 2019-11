नए निकाय बोर्ड से मतदाताओं को है विकास की आस

Voters hope for development from new body board: नगरपालिका आम चुनाव 2019, प्रत्याशियों के समक्ष शहरी मुद्दे होंगे चुनौती

महुवा. ग्राम पंचायत से नगरपालिका का दर्जा मिलने के बाद पहली बार हो रहे निकाय चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। 1958 से अप्रेल 2017 तक महुवा ग्राम पंचायत रही है। नगरपालिका बनने के बाद लोगों को आवश्यक सुविधाओं की दरकार है। अब शहर के 25 वार्डों में कुल 16 हजार 182 मतदाता हैं। चेयरमैन की सीट ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुई है।

क्षेत्र में कई समस्याएं लोगों के लिए नासूर बनी हुई हैं। ऐसे में पालिका चुनाव में मतदाता जातिवाद से ऊपर उठकर विकास के लिए काम करने वाले सही प्रत्याशी का चयन करें तो क्षेत्र के विकास को गति मिल सकती है। प्रत्याशियों के समक्ष भी वार्ड की समस्याएं चुनौती साबित होंगी।

पहले ग्राम पंचायत होने से बजट की कमी के चलते कस्बा विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ था। लोग आवश्यक सुविधाओं के लिए महरूम थे। अब पालिका बोर्ड गठित होने से विकास को गति मिल सकेगी। हालांकि संभावित दावेदार वार्डों में घर-घर जाकर लोगों का मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके सामने मतदाता विकास कराने वाले प्रत्याशी को ही मतदाता वोट देने की बात कहने से भी नहीं चूक रहे हैं।

ये हैं कस्बे के प्रमुख मुद्दे



-पानी निकास के लिए हो ड्रेनेज व सीवरेज योजना।

-रोजगार के लिए रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो।

-बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला कॉलेज खुले।

-कस्बे निकलने वाले कचरे के निस्तारण के लिए कचरा संग्रहण केन्द्र बनाया जाए।

-संकरे रास्तों का चौड़ाईकरण किया जाए

-पुराने बाजारों में अस्थाई अतिक्रमण को हटाया जाए

-भ्रमण के लिए पार्क व मनोरंजन केन्द्र

-खिलाडिय़ों के लिए स्टेडियम का निर्माण

-सब्जी मण्डी के लिए भूमि का आवंटन

-चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा हो



मतदाताओं की जुबानी, शहर की कहानी



बृजलाल मीणा ने बताया कि महुवा में सब्जी मण्डी के लिए जगह तय नहीं है। ऐसे में हाइवे पर ही सड़क किनारे ठेले लगाकर सब्जी बेचनी पड़ती है। इससे सब्जी विक्रेताओं व आमजन को भी परेशानी होती है। इससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका भी रहती है।



विमल जैन का कहना है कि शहर में कचरा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। कचरे को किला व बाणगंगा नदी के समीप डाला जाता है। इससे संक्रमण फैलने का अंदेशा बना रहता है। ऐसे मे कचरा संग्रहण केन्द्र विकसित किया जाए।

नितेश पालोदा का कहना है कि महुवा में करोड़ों रुपए खर्च कर सर्वसुविधायुक्त चिकित्सालय का निर्माण करा दिया, लेकिन ट्रोमा सेंटर बदहाल होने से सड़क दुर्घटना में घायल को रैफर ही करना पड़ता है। सोनोग्राफी मशीन रखी हैं, लेकिन सोनोलॉजिस्ट नहीं है। जबकि महुवा कस्बा जयपुर-भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और यह राजमार्ग कई राज्यों को जोड़ता है, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है।



व्यापारी दिनेश खण्डेलवाल ने बताया कि महुवा को रेल लाइन से जोड़ा जाए। इसके लिए बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी वाया महुवा से हिण्डौन तक लाइन बिछाई जाए तो लोगों को आवागमन की सुविधा मुहैया हो सकती है। केन्द्रीय विद्यालय, एफसीआई गोदाम व मेडिकल कॉलेज खुले। किसानों के लिए कृषि उपज मण्डी खुले तो रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है।



पार्षद कर्णसिंह राठौड़ ने बताया कि वे लगातार 7 बार वार्ड पंच चुने गए हैं। क्षेत्र की प्रमुख समस्या पानी निकास है। इसके लिए ड्रेनेज व सीवरेज योजना लागू हो तो लोगों को राहत मिल सकती है।

