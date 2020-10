पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में दौसा व बांदीकुई की 58 ग्राम पंचायतों में होगा मतदान

Voting will be held in 58 gram panchayats of Dausa and Bandikui in the last phase of panchayat elections- 1.98 लाख मतदाता चुनेंगे गांव की सरकार

दौसा. पंचायत राज चुनाव के आखिरी चतुर्थ चरण के तहत शनिवार को दौसा व बांदीकुई पंचायत समिति क्षेत्र की 58 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना एडवाइजरी के बीच कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। शुक्रवार दोपहर से शाम तक केन्द्रों पर मतदान दलों ने पहुंचकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया।

जिले की दौसा पंचायत समिति में 32 व बांदीकुई की 26 ग्राम पंचायतों में शनिवार सुबह 7.30 से शाम 5.30 बजे तक मतदान होगा। दोनों पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल 1 लाख 98 हजार 106 मतदाता हैं। सरपंच के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा पंच पद के लिए बैलेट पेपर से मतदान किया जाएगा। रविवार को उपसरपंच का चुनाव होगा। गौरतलब है कि पहले चरण में 28 सितम्बर को महुवा, लवाण व लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र, दूसरे चरण में 3 अक्टूबर को बैजूपाड़ा, सिकराय व नांगल राजावतान तथा तीसरे चरण में 6 अक्टूबर को सिकंदरा व रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति क्षेत्र में चुनाव हो चुका है।

अधिकारियों ने लिया जायजा

शांतिपूर्ण मतदान व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। शुक्रवार को बूथों पर जाकर अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयुष समारिया व एसपी मनीष अग्रवाल बांदीकुई इलाके में गए। वहीं दौसा उपखण्ड अधिकारी पुष्कर मित्तल ने भी दौसा पंचायत समिति क्षेत्र की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। पुलिस ने करीब ढाई हजार से अधिक जवान चुनाव में लगाए गए हैं। प्रत्येक बूथ से लेकर ग्राम पंचायत व पंचायत समिति स्तर पर जाप्ता मौजूद रहेगा। बूथ पर दो तथा ग्राम पंचायत में औसतन 15 से 20 जवान मौजूद रहेंगे।

ग्राम पंचायत में सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए भी जवान लगाए गए हैं। आरएएसी की कपंनियों को भी तैनात किया है। संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथों पर हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। लगाया है। की आई है। कोटा, भरतपुर, अजमेर आदि जिलों से भी पुलिस बल मंगवाया गया है। इसके अलावा जिले के करीब 1100 पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। पुलिस के अधिकारी लगातार गश्त करते रहेंगे। एरिया व जोनल मजिस्ट्रेट भी अपने-अपने इलाके की व्यवस्था संभालेंगे।

प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, रोचक मुकाबले

दौसा पंचायत समिति क्षेत्र में प्रत्याशियों ने एक-एक वोट के लिए ताकत झोंक दी। अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए हर तरह के जतन किए गए। जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भाण्डारेज में सामान्य सीट होने से रोचक मुकाबला है। बड़ोली, बाणे का बरखेड़ा, बापी, भांकरी, निमाली, बिशनपुरा, बोरोदा, चांदराना, चावण्डेडा, चोरड़ी, गणेशपुरा, हरिपुरा, जसोता, जोपाड़ा, काबलेश्वर, कालाखो, कालीपहाड़ी, कालोता, खेरवाल, खुरीकलां, कुण्डल, महेश्वरा खुर्द, महेश्वरा कलां, नांगल बैरसी, नांगल चापा, रलावता, रामपुरा का महाराजपुरा, सैंथल, सिण्डोली, सूरजपुरा व तीतरवाड़ा कलां में भी सरपंच पद पर कांटे की टक्कर हो रही है।

फैक्ट फाइल

पंचायत समिति मतदाता बूथ ग्राम पंचायत

दौसा 113458 160 32

बांदीकुई 84648 122 26

