एसएमएस जयपुर में कार्यरत गुढ़ाकटला निवासी वार्ड ब्वॉय निकला कोरोना पॉजिटिव

Ward boy working in SMS Jaipur turned out to be Corona positive: कस्बे में लगाया कफ्र्यू, 27 लोगों के लिए सैम्पल व 7 को किया क्वारंटीन

बांदीकुई.गुढ़ाकटला. सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में संविदा पर वार्ड ब्वॉय के रूप में कार्यरत कस्बे के गौतम मोहल्ला निवासी एक युवक जांच के बाद गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी के निर्देश पर कस्बे के गौतम मोहल्ले के आस-पास एक किलोमीटर परिधि में धारा 144 के तहत जीरो मोबिलीटी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई।

कोरोना पॉजिटिव की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अधिकारी डॉ. पीएम वर्मा, उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीना, बसवा तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर, पुलिस वृताधिकारी संजयङ्क्षसह चम्पावत, बसवा थानाधिकारी रामशरण गुर्जर, पंचायत समिति विकास अधिकारी मोहनसिंह फोजदार, गुढाकटला चिकित्सा प्रभारी डॉ.राजेन्द्र मीना, एएसआई हेमराजसिंह मौके पर पहुंचे । परिजनों एवं सम्पर्क में आए लोगों की जानकारी ली।



कोरोना रेपिड टेस्ट टीम प्रभारी डॉ.निर्मल मीना, डॉ. सुनील सोनी एवं कुलदीप कसाना ने सदिग्धों के सैम्पल लिए। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि कोरोना संक्रमित के सम्पर्क में आए 27 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इसमें 7 लोगों को क्वारंटीन सेंटर राजेश पायलट छात्रावास भाण्डेड़ा रोड बांदीकुई ले जाया गया। शेष लोगों की जांच कर होम आइसोलेट किया। वहीं बाजार भी बंद करा दिए गए।



इस मौके पर नायब तहसीलदार धर्मेन्द्र मीणा, डॉ. अशोकसिंह, ग्राम विकास अधिकारी हेमंत कुमार एवं पटवारी अनिल शर्मा व सरपंच कैलाशचंद चौधरी भी मौजूद थे। खास बात यह है कि वार्ड ब्वॉय ने गत दिवस ही शेविंग एवं कटिंग कराई और बाजार में भी लोगों के साथ बैठता था। बस स्टैण्ड पर भी वाहन चालकों के भी सम्पर्क में रहा है। प्रशासन की ओर से वार्ड ब्वॉय की ट्रेवल हिस्ट्री जुटाई जा रही है।



मंगलवार को गया था जयपुर



एसएमएस में वार्ड ब्वाय कोरोना पॉजिटिव काफी समय से गुढ़ाकटला ही था और 19 मई को ही स्कूटी पर सवार होकर दौसा गया। जहां से अपने परिचित एक वाहन चालक के साथ जयपुर पहुंच गया। परिजनों ने बताया कि एसएमएस चिकित्सालय से काम पर आने के लिए प्रतिदिन फोन आते थे। छोटा भाई भी एसएमएस में वार्डब्वाय है एवं चरक भवन में बने कोरोना सेन्टर में ही कार्यरत है। जहां सैम्पल लेने पर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों भाई एक ही कमरे में रहते हैं। गौरतलब है कि पवन के छोटे भाई के जयपुर एसएमएस से 26 अप्रेल को आने पर प्रशासन ने पूरे परिवार को होम आइसोलेट कर दिया था। इसकी समयावधि भी 10 मई को ही पूरी हुई थी। (प.सं./ए.सं.)

