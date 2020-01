22 दिन में एक बार जलापूर्ति, नहीं मिल रही राहत

Water supply once in 22 days, not getting relief: पीने के पानी के लिए कस्बे में अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं

भाण्डारेज. जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भाण्डारेज के वाशिन्दे इन दिनों मूलभूत सुविधाओं को मोहताज हो रहे हैं। इसके चलते पीने का पानी भी ग्रामीणों को 22 दिन में एक बार मिल रहा है। यह कस्बा जिला मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर वाशिन्दों ने कई बार जिले के अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई राहत नहीं मिल पा रही है।

जलदाय विभाग की नल योजना के अलावा पीने के पानी के लिए कस्बे में अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि कस्बे में पेयजल व्यवस्था के लिए 11 जोन बांट रखे हैं। जिनमें सप्लाई की जाती है, लेकिन वर्तमान में करीब 20 से 22 दिन में एक जोन में पानी की सप्लाई हो पा रही हैं।

दस में से तीन कुएं तो पूरी तरह नकारा हो गए, वहीं बाकी कुएं में से एक कुआ जो कि इन्दिरा कॉलोनी के समीप एनिकट पर बना है। जो मा़त्र एक घण्टे प्रतिदिन की आपूर्ति दे पा रहा है। बाकी कुएं महज 20 से &0 मिनट ही दिनभर में पानी दे पा रहे हैं। राणोली के बोरिंगों से भी तीन दिन में एक बार पानी टैंक में आ पा रहा है। जो पानी कुओं ओर बोरिंगों से आ रहा है, उससे एक दिन में टैंक की तीन सीढ़ी भी पूरी तरह नहीं भर पा रही है। ऐसे में एक जोन के लिए आठ से नौ सीढ़ी का पानी चाहिए। ऐसे में कस्बे में पेयजल सप्लाई 20 से 22 दिन में एक जोन में हो पाती है। ऐसे में टैंक में एक जोन का पानी होने के बाद ही उसे टंकी में भरकर सप्लाई की जाती है।

स्थानीय सरपंच रामजीलाल खटीक ने बताया कि कई बार विभाग के अधिकारियों को बताया जा चुका है, लेकिन कोई राहत नहीं मिली।वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रशासन को कस्बे के पम्प हाउस में पानी के टंैकर डलवाने चाहिए। स्थाईसमाधान के लिए भी कोई कारगर कदम उठाने चाहिए। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कस्बे की पेयजल समस्या के समाधान के लिए विभाग की ओर उ'चाधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। जल्द ही स्वीकृत होने के साथ ही उन पर कार्य कराया जाएगा। वैकल्पिक जल व्यवस्था के लिए भी उ'चाधिकारियों से निर्देश मांगे गए हैं।

