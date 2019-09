मौसम ने बढ़ाई किसानों की चिंता

दौसा. जिले में पिछले कईदिनों से बदले मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा रखी है। जिले एक पखवाड़े से ऐसा कोई नहीं निकल रहा है जिस दिन बूंदाबांदी व हल्की बारिश नहीं हो रही है। इससे खेतों में काटी जा रही बाजरे की फसल बर्बाद हो रही है। कहीं पर बाजरे की कड़बी भीग रही है, तो कहीं पर बालियां।

बुधवार को पापड़दा इलाके, महुवा, बांदीकुई आदि इलाकों में बारिश हुई। हालांकि यह बारिश सरसों व चने की बुवाईके लिए फायदेबंद है। मौसम का मिजाज बदलने से आकाश में बादलों की घटाएं छाई रहती है। इससे न तो खेतों में कटी पड़ी बाजरे की बालियां सूख रही है बल्कि उनमें आद्रता बढ़ रही है। वहीं कड़बी भी नहीं सूख रही।

Weather has increased the concern of farmers.... बांदीकुई. क्षेत्र में बुधवार दोपहर करीब एक घण्टे तक बारिश के होने से खेतों में कटाई के बाद सूखने के लिए रखी फसल भीग जाने से चौपट हो गई। बालियां भीग जाने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दी।

सहायक कृषि अधिकारी बनवारीलाल शर्मा ने बताया कि बालियां भीगने से बाजरे का दाना काला पड़ जाएगा। इससे जिंस का उचित मूल्य किसान को मिलना मुश्किल है। एक-दो दिन में मौसम नहीं खुला तो बालियों से बीज अंकुरित हो जाएगा और कड़ब के भीगने से काली पडऩे के साथ ही सड़ जाएगी और वजन भी कम होगा। उपखण्ड क्षेत्र में इन दिनों बारिश होने से करीब 20 से 25 फीसदी फसल को नुकसान होने का आंकलन है। ज्यादा नुकसान देलाड़ी, मितरवाड़ी, द्वारापुरा, प्रतापपुरा, अरनिया, गुढ़लिया, गुढ़ाकटला, आभानेरी, ऊनबड़ा गांव, सोड़ाला, बासड़ा, अनंतवाड़ा सहित अन्य क्षेत्र में हुआ है। कृषि उपज मण्डी में भी बिकने के लिए आया जिंस भी फुटपाथों पर रखा होने व टीनशैड नहीं होने के कारण भीग गया। हालांकि व्यापारी व किसानों ने तिरपाल डालकर जिंस को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन आवक अधिक होने से काफी जिंस भीग गया। इसके अलावा बारिश के होने से शहर के सिकंदरा रोड, बसवा रोड, एफसीआई गोदाम के सामने सहित प्रमुख मार्गों पर भी पानी भर गया। इससे लोगों को आवागमन में भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर का विकास कराने वाली नगरपालिका कार्यालय के बाहर मुख्य द्वार पर भी घुटनों तक पानी भराव हो गया। ऐसे नगरपालिका कार्मिकों को भी पानी के बीच से कपड़े ऊंच करके आवाजाही करनी पड़ी।

Weather has increased the concern of farmers.... महुवा. बुधवार दोपहर को कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में करीब एक घंटे हुई झमाझम बरसात हुई। जिन किसानों ने खेतों में बाजरे की फसल काट कर समेट ली और सरसों चना की बुवाई की तैयारी कर रहे हंै, उन किसानों में खुशी है। जिन किसानों के खेतों में अभी बाजरे की फसल सिमटी नहीं उनको नुकसान हो रहा है। बरसात के बाद किसानों को सरसों की फसल की उम्मीद जग गई है। वहीं किसान बरसात के बाद सरसों का बीज खरीदते भी दिखे।

आकाशीय बिजली से मवेशी की मौत

बसवा. कस्बे के भोपान की ढाणी में बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक मवेशी की मौत हो गई। पूर्व सरपंच तेजाराम मीणा ने बताया कि भोपान की ढाणी निवासी बनवारीलाल मीणा की भैंस आंगन में बंधी हुई थी कि आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई।