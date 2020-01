टायरों की हवा निकाली तो कहीं किया सामान जब्त

When the tires were removed, the goods were seized somewhere: अतिक्रमण हटाओ अभियान: सामान उठाने पर कुछ जगहों पर व्यापारियों से हुई कहासुनी

बांदीकुई. नगरपालिका व पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में चरमराई यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान से व्यापारियों में खलबली मच गई। इस दौरान कई जगहों पर व्यापारियों व पालिका दल के बीच कहासुनी भी हुई। दल को देख व्यापारियों ने सामान को दुकानों के अंदर रखना शुरू कर दिया। शाम करीब चार बजे कनिष्ठ अभियंता लाखनसिंह गुर्जर, स्वास्थ्य निरीक्षक अशोक धवन व दिनेशचंद मीणा के नेतृत्व में अभियान शुरू किया गया।

इस अभियान की शुरुआत थाने के सामने से की गई। जहां नालियों से बाहर रखे सामान को जब्त किया गया। इसके बाद दल ने सिकंदरा रोड बस स्टैण्ड पर फुटपाथ पर रखे टेबिल कुर्सियां उठाकर लोडिंग वाहनों में रखना शुरू कर दिया। इसके बाद सिकंदरा रोड, पीडब्लयूडी तिराहा, आगरा फाटक, बसवा रोड नगरपालिका के आस-पास से लेकर कोर्ट तिराहे तक अभियान चलाया गया। पालिका दल ने नालियों से बाहर रखा सामान जब्त किया है।

थाने से कांस्टेबल मोहन, नेमीचंद शर्मा सहित पुलिस के जवान भी मौजूद थे। अधिशासी अधिकारी बनवारीलाल मीणा ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान को नियमित रूप से चलाया जाएगा। नालियों से बाहर सामान मिलने पर जब्त कर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।



वाहनों की निकाली हवा



सड़क किनारे खड़े कई वाहनों की पालिका दल ने हवा तक निकाल दी। एक दुपहिया वाहन को भी उठाकर लोडिंग वाहन में रखकर दल पालिका कार्यालय भेजा गया। जबकि पालिका दल ने करीब आधा दर्जन वाहनों को ले जाने का भी प्रयास किया, लेकिन दुपहिया वाहन मालिकों के आने नहीं पर उनके टायरों की हवा निकाल दी।इस कारण चालकों को पैदल ही वाहन लेकर जाना पड़ा।



व्यापारियों ने जताया विरोध



व्यापारियों का कहना है कि पालिका को अभियान चलाकर पहले व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहना चाहिए। इसके बाद भी यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई भी भेदभावपूर्ण तरीके से की गई है। कहीं दल सामान को छोड़कर चला गया तो कहीं सामान उठाकर ले गया। पालिका प्रशासन को समान रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई करनी चाहिए।

