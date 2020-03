Women's Day: कम उम्र में फैशन के क्षेत्र में अग्रसर रिताक्षी सोनी

Women's Day: Ritakshi Soni leading the fashion field at an early age: दौसा जिले में भी कई महिला प्रतिभाएं देश-प्रदेश में नाम रोशन कर रही हैं

दौसा. नारी तू नारायणी... चलता तुझसे ही संसार... हर इंसा की हिम्मत और शक्ति... जो हर मुश्किल हो सहज बना दे। नारी की महिमा को बखान करती यह पंक्तियां आधुनिक युग में सार्थक नजर आती हैं। महिला सशक्तिकरण के दौर में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। दौसा जिले में भी कई महिला प्रतिभाएं देश-प्रदेश में नाम रोशन कर रही हैं। अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जानिए अनूठा व लीक से हटकर कार्य करने वाली दौसा जिले की कुछ नारीशक्ति के बारे में।

Women's Day: Ritakshi Soni leading the fashion field at an early age



मात्र 23 वर्षकी उम्र में ही रिताक्षी सोनी का नाम फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में प्रदेश में पहचान बनता जा रहा है। वे अपना ब्रांड स्टोर शुरू कर चुकी है और कई फैशन शो का हिस्सा बन रही हैं। फैशन वल्र्ड में प्रसिद्ध लंदन फैशन वीक से भी रिताक्षी को स्टाइलिंग का सर्टिफिकेट मिल चुका है।



दौसा के नई मंडी रोड निवासी रिताक्षी के पिता रामअवतार सोनी आभूषण व्यवसायी हैं तथा माता बबीता घर संभालती हैं। रिताक्षी की बचपन से ही रुचि को देखते हुए माता-पिता ने उसे फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाईकराई। 2015 से 17 तक पढ़ाई के बाद ही रिताक्षी ने काम शुरू कर दिया। वैस्टर्नड्रेसिंग में रीताक्षी की रुचि हैतथा मिसेज एशिया इंटरनेशनल डॉ. अनुपमा सोनी की वे पर्सनल डिजाइनर भी हैं। करीब 10 से ज्यादा फैशन शो में रिताक्षी हिस्सा ले चुकी हैं। इनमें राजस्थान सरकार का शो 'उम्मीदÓ, जयपुर कुट्योर, एलिट मिस राजस्थान, केएनआर फैशन वीक आदि हैं। बेहतरीन कार्य के कारण रिताक्षी को बेस्ट ऑफ वेस्टर्नगारमेंट, प्राइड ऑफ राजस्थान, फैशन फेस्टा सहित कई अवार्ड मिल चुके हैं।



रिताक्षी की लक्ष्य है कि वे बॉलीवुड सेलेबे्रटी की डिजाइनर बनें। फिलहाल उनका फोकस स्टोर पर है। उनका कहना हैकि महिलाओं को आगे आना चाहिए। सरकारी स्तर पर भी अलग-अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रमोट करना चाहिए।

