बेवजह बाइक लेकर घूमने पर महिला एसडीओ ने निकाली चाबी, लगाई फटकार

घूमते मिले तो किया दुपहिया वाहन चालकों पर जुर्माना, पुलिस-प्रशासन ने बरती लोगों के खिलाफ सख्ती

बांदीकुई. कोरोना वायरस को लेकर पुलिस व प्रशासन की ओर से सख्ती बरती गई। जो लोग दुपहिया वाहन लेकर घूमते नजर आए। उन वाहन चालकों को रोककर पुलिस ने पहले तो बाजार में आने का कारण पूछा और संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर वाहनों की चाबियां निकालकर जुर्माना किया। उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा ने झालानी बगीची स्थित सब्जी मण्डी पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बिना वह खड़े वाहन चालकों की चाबियां निकालकर पुलिस के सुपुूर्द कर जुर्माना किया जाने की हिदायत दी।

बसवा रोड, सिकंदरा रोड, भाण्डेड़ा रोड, आगरा फाटक एवं बडियाल रोड पर गश्त पाइंटों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। ऐसे में जो भी वाहन चालक आया। उसे साइड में खड़ा करवाकर बााजर आने का कारण पूछा और वाहनों को साइड में खड़ा कराकर जुर्माना किया। हालांकि जुर्माना होने पर लोग पुलिस के समक्ष दोबारा नहीं आने की बात कहते हुए छोडऩे की गुहार लगाते दिखाई दिए। उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा, पुलिस वृत्ताधिकारी संजयसिंह चम्पावत एवं थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार मीणा ने भी बाजार में गश्त कर सख्ती बरती। कई जगह बेवजह खड़ी भीड़ को तितर-बितर किया। (ए.सं.)

नर्सिंगकर्मियों ने लगाया पुलिस पर अभद्रता का आरोप



मण्डावर. पुलिस द्वारा नर्सिंग कर्मियों के साथ ें किए जा रहे दुव्र्यवहार को लेकर सोमवार को नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष नाहर सिंह मीणा ने जिला कलक्टर के नाम मण्डावर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि रविवार को मेल नर्स कुमेश मीणा जो कि पीएचसी बापी में अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर दौसा आ रहा था। इसी बीच रास्ते में तैनात एक एसआई ने द्वारा नर्सेज कर्मी को रोका। जिस पर नर्सेज कर्मी ने अपना पहचान पत्र दिखाया। जिसके बाद भी पुलिस कर्मी द्वारा नर्सेज कर्मी के साथ दुव्र्यवहार कर डंडे मारने की धमकी जैसा गलत व्यवहार किया गया।

नर्सेज कर्मी अध्यक्ष ने इस प्रकार की अनेक घटनाएं नर्सिंग कर्मियों के साथ ओर भी होना बताया। जिसे लेकर सोमवार को नर्सेज कर्मियों ने मांग की है कि पुलिस द्वारा इस तरह का व्यवहार कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए नहीं किया जाना चाहिए। जिसे लेकर नर्सेज कर्मियों में गहरा रोष है।

