महिलाओं ने उठाया कुरीतियां समाप्त करने का बीड़ा

खेड़ला (दौसा). समसपुर शीशवाड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के तत्वावधान में चौबीसा हिण्डौन ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रामनिवास शर्मा की अध्यक्षता में एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें ब्राह्मण समाज में व्याप्त कुरीतियों के मिटाने पर चर्चा कर समाज में आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े परिवारों की मदद करने एवं सामाजिक एकता पर विचार किया गया।

वहीं समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का निणर्य भी किया गया। महिलाओं ने भी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया।

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिलाध्यक्ष दिनेश पाराशर एवं विशिष्ट अतिथि महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष निशा नागर ने भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष दीप जला कर किया है। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामसहाय शर्मा महुवा तहसील अध्यक्ष महेश आचार्य,

जिला प्रभारी रंजना शर्मा, नवीन तिवाड़ी मंडावर, गौड सनाढ्य के पूर्व तहसील अध्यक्ष रामकिशोर, अन्तरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के रामकिशोर चांदेरा, मुरारी बालाजी, सुभाष चतुर्वेदी, दीनदयाल पाली, रेखा शर्मा, रामचरण, सुशील तालचिड़ी, स्वरूप खानपुर, निरंजन सलेमपुर, सत्येन्द्र कुम्भज, सुमन कुम्भज, चन्दभान शीशवाड़ा, कैलाश अटकोली आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में आगामी 10 नवम्बर को महुवा में तहसील स्तरीय सम्मान समारोह एवं शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम करने का निर्णय किया गया।

आध्यात्मिक आदर्श रामलीला समिति का गठन, शंकर शर्मा बने अध्यक्ष

दौसा. आध्यात्मिक आदर्श रामलीला समिति की वार्षिक सभा वैद्य रमेशचंद झाला की अध्यक्षता में बजरंग मैदान में आयोजित की गई। इसमें अध्यक्ष शंकरलाल शर्माने वर्ष 2019 में रामलीला समिति का आय-व्यय का ब्योरा पेश किया। इस दौरान रामलीला समिति के पदाधिकारियों का चुनाव किया गया।

इसमें मुख्य संरक्षक वैद्य रमेशचंद झाला, सरंक्षक सुरेश घोषी, एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा, अध्यक्ष शंकरलाल शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरेश जाकड़, सचिव राकेश शर्मा, संयुक् त सचिव डॉ. परमेश् वर गंगावात को बनाया गया। इसके अलावा निदेशक लेखराज पाराशर, मंच व्यवस्थापक अशोक सिंघा, मीडिया प्रभारी महेश व्यास (हॉस्पिटल), स्टोर कीपर आचार्य आशीष शर्मा, कोषाध्यक्ष रूपेश शास्त्री, संगठन मंत्री बनवारीलाल शर्मा, प्रचार मंत्री विवेक शर्मा को बनाया गया। सदस्य के रूप में कजोड़मल शर्मा, डॉ. डेन, पवन शर्मा, श्यामबिहारी, राजेश शर्मा, मोतीलाल सैनी, ओमप्रकाश गीजगढिय़ा को शामिल किया गया।

सचिव राकेश शर्मा ने बताया कि संचालन मण्डल में केदारप्रसाद मीना, हीरालाल गुप्ता, लक्ष्मीनारायण शर्मा, महेश बादल, सतीश शाहरा, उमाशंकर शर्मा गुढ़ाकटला वाले, पार्षद हंसराज गुर्जर, वैद्य लक्ष्मीकांत शर्मा, रामनारायण पण्डा, शीतल चौबे, जितेन्द्र तिवाड़ी, रामजीलाल पारीक, ओमप्रकाश ठाकुरिया, हंरसहाय खुरी वाले, महेश रावत को शामिल कर रामलीला संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई।