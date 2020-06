श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर मिले रोजगार-मुरारी

Workers get employment at the local level - Murari: श्रमिकों के पास पैसा आएगा तथा घरेलू आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी

दौसा. विधायक मुरारीलाल मीणा ने लॉकडाउन के दौरान बदहाल मजदूरों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के इंतजामों की व्यवस्था करने के लिए शनिवार को सर्किट हाउस में मनरेगा योजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक आयोजित की। इस दौरान विधायक ने कहा कि जिले के हजारों लोग जो रोजगार के लिए अन्य राज्यों में गए थे, वे अब वापस गांव आ गए हैं। अब उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गए है। रोजगार मिलने पर श्रमिकों के पास पैसा आएगा तथा घरेलू आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

Workers get employment at the local level - Murari



विधायक ने कहा कि जिले में कुल 1100 एवं दौसा विधानसभा क्षेत्र में 203 गांव हैं। विधायक ने कहा कि प्रत्येक गांव के अंदर मनरेगा के तहत कोई ना कोई कार्य होना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। सडक़, एनिकट सहित अन्य निर्माण कार्य कराए जाएं। वर्तमान में दौसा विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 हजार श्रमिक काम कर रहे हैं।

Workers get employment at the local level - Murari

112 सडक़ों का निर्माण

अब 30 हजार का लक्ष्य तय कर कार्य किया जाएगा। करीब 112 सडक़ों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जा सकता है। वन विभाग के सहयोग से सडक़ों के दोनों और एवं चरागाह में पौधारोपण कार्य भी कराया जाए। 45 विभाग मिलकर मनरेगा के कार्य को गति प्रदान कर सकते हैं। इस दौरान जिला परिषद सीईओ एलके बालोत, एसडीओ पुष्कर मित्तल, विकास अधिकारी दौसा नाहरसिं मीना व लवाण बीडीओ हरकेश मीना, पीडब्ल्यूडी एसई हरकेश मीना, प्रवक्ता घनश्याम भाण्डारेज सहित कई अधिकारी थे।

Workers get employment at the local level - Murari

खाद्यान्न वितरण आज



विधायक मुरारीलाल मीना रविवार को चार जगह खाद्यान्न वितरण योजना की शुरुआत करेंगे। मीडिया प्रभारी उमाशंकर ने बताया कि सुबह 10 बजे राउमावि काली पहाड़ी, 10.30 बजे राउमावि बिशनपुरा, 11 बजे राउमावि सैंथल व दोपहर12 बजे राउमावि बापी में खाद्यान्न वितरण होगा।

Workers get employment at the local level - Murari