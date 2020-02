कुश्ती दंगल में पहलवानों ने की जोर-आजमाइश

-बॉलीबॉल प्रतियोगिता मैच में हुआ रोमांचक मुकाबला

गुढ़लिया-अरनिया. मेला आयोजन समिति के तत्वावधान में कोलवा पुलिस स्टेशन के समीप स्थित शिवराम मंदिर परिसर में चल रहे पांच दिवसीय मेले के चौथे दिन रविवार को ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कुश्ती दंगल आयोजित हुआ। इसमें दूर-दराज से आए पहलवानों ने जोर आजमाइश की। वहीं बॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें आधा दर्जन से अधिक टीमों ने भाग लिया।

मेले में ट्रेगल झूला व टैम्पिलिन झूले का बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। लाल मिर्च, लोहे के बक्से, मनिहारिन की दुकानों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। समिति अध्यक्ष लक्ष्मणसिंह राजपूत ने बताया कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पीचूपाड़ा प्रथम व कोलवा द्वितीय स्थान पर रही। वहीं फाइनल कुश्ती मुकाबला उसमान जाजोर व जोगेन्द्र कासगंज के बीच हुआ। इसमें उसमान जाजोर ने फाइनल कुश्ती जीती। कुश्ती में करनावर, दौसा, सिरथली, कारोली, तिगडडा, बालाजी, अलवर, ढोलका, सालाड़ी, बिलेटा, राजगढ़, जयपुर, भरतपुर,नीमाली,विजयपुरा, सुमेल, महुवा, टोरड़ा, जामा के पहलवानों ने कुश्ती में जोर आजमाइश की। मेले में अरनिया, ढोलका, गुढ़लिया, कोलवा, बांदीकुई, दौसा, सिकराय, सिंकदरा, महुवा, मेहंदीपुर बालाजी सहित आस-पास के हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंच खरीदारी की। Wrestlers tried hard in wrestling riot

लोग परिवार व बच्चों के साथ मेला देखने के लिए पहुंचे और चाट-पकौडिय़ों खाते नजर आए। भीड़भाड़ अधिक होने से कोलवा थाना प्रभारी बनवारीलाल मीणा के नेतृत्व में पुरुष एवं महिला पुलिस जवान तैनात थे। जो कि मेला स्थल पर गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाने में जुटे दिखाई दिए। ग्रामीण भी आने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो इसको लेकर व्यवस्थाओं में जुटे रहे। Wrestlers tried hard in wrestling riot

इस मौके पर संत बालकदास,जीएसएस अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह ,उपसरपंच प्रभुदयाल मीणाकेदारसिंह, पूर्व सरपंच प्रभूदयाल बैरवा, मुकेश कुमार मीणा, गिर्राजप्रसाद गोठवाल, दौलतराम मीणा, कान्हाराम बैरवा, कन्हैयालाल मीणा, मुनीमसिंह, देवीसहाय मीणा, पूरणमल मीणा, बच्चूराम मीणा, श्रवणलाल, रामहेत मीणा, महिपालसिंह एवं सुल्तानसिंह भी मेले में व्यवस्थाओं में जुटे दिखाई दिए।