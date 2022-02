स्कूल जा रही छात्राओं से की गलत हरकत, फिर ग्रामीणों ने उठाया कड़ा कदम

Wrong act of girl students going to school, then villagers took step: कल्लावास में समाजकंटकों ने की अभद्रता

दौसा Published: February 12, 2022 08:32:12 pm

लालसोट. क्षेत्र के कल्लावास गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मार्ग पर शराब के एक ठेके पर जमा रहने वाले समाजकंटकों द्वारा स्कूल जा रही छात्राओं से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर शनिवार सुबह छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अभिभावकों व ग्रामीणों के साथ शराब के ठेके पर पहुंच कर दुकान को बंद करा दिया और जमकर नारे लगाकर प्रदर्शन किया।

स्कूल जा रही छात्राओं से की गलत हरकत, फिर ग्रामीणों ने उठाया कड़ा कदम

Wrong act of girl students going to school, then villagers took step जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम को कल्लावास गांव के राउमावि से छुट्टी के बाद जब छात्राएं अपने घर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में स्थित शराब ठेके पर जमा समाजकंटकों द्वारा अभद्रता करने का प्रयास किया गया। मामले को लेकर शनिवार सुबह दस बजे सभी छात्राएं अपने अभिभावकों व ग्रामीणों के साथ विद्यालय जाने से पहले शराब ठेके पर पहुंच गई औरठेके को बंद करा दिया। छात्राओं का कहना था कि शराब के ठेके पर जमा रहने वाले शराबियों से उन्हें विद्यालय आने में भी डर लगने लगा है।

मौके पर मौजूद ग्रामीण रामप्रसद, कल्याणसहाय, रोशन, कैलाश ठेकेदार, सीताराम मीना, वार्ड पंच रमेश मीना, राजेश कुमार मीना, रामोतार मीना, परसादीलाल टूटियावास, कन्हैयालाल मीना, सन्नी गोठवाल, गोविंद मीना नयागांव ने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन कल्लावास व जीतपुरा ग्राम पंचातयों के कल्याणपुरा, श्रीरामचंदपुरा, पीपली पातलवास, माध्या की ढाणाी, ज्ञाना वाला की ढाणी समेत कई गांव की सैकड़ों छात्राएं राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन के लिए जाती है।

समाजकंटकों की हरकत से छात्राएं सहम गई है और वे अब स्कूल आने से भी कतराने लगी है। उप सरपंच धर्मेन्द्र शर्मा भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने भी छात्राओं के साथ की अभद्रता की घटना की निंदा करते हुए विद्यालय के मार्ग में मौजूद शराब के ठेके को हटाने की मांग की।(नि.प्र.)

Wrong act of girl students going to school, then villagers took step पुलिस की समझाइश के बाद मामला हुआ शांत मामले की जानकारी मिलने पर कुछ ही देर बाद मौके पर रामगढ़ पचवारा थाना प्रभारी दिनेश मीना जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान छात्राओं व ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को अभद्रता की घटना के बारे में जानकारी दी और अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों एवं छात्राओं को भरोसा दिया कि इस मामले में तत्काल उचित कार्रवाई की जाएगी। (नि.प्र.)

Wrong act of girl students going to school, then villagers took step

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें