युवक को कुचलकर सिर में गोली मारी

Young man crushed and shot in the head- राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप मरियाड़ा मार्ग के किनारे मिला शव

मानपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 पर मरियाड़ा गांव को जाने वाली सड़क के किनारे बुधवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मानपुर सीओ संतराम मीणा व थाना प्रभारी सीताराम सैनी ने मय जाप्ते के मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। युवक की हत्या कर शव को सड़क किनारे पटकने के मामले को लेकर थाना प्रभारी ने डॉग स्क्वायड व एफएसएल सहित साइबर क्राइम की टीम को मौके पर बुलाकर घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

पुलिस के अनुसार चौधरी की ढाणी के पास सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। सुबह महिला खेत में पड़ी बाजरे की बालियां को एकत्र करने के लिए गई थी तो सड़क किनारे शव दिखाई दिया तो परिजनों को बुलाया। थाना प्रभारी सीताराम सैनी ने बताया कि युवक के शव को देखकर प्रथम दृष्टया हत्या कर शव यहां डालने का मामला लग रहा है। युवक के शव के दाहिने हाथ की कोहनी के पास एक कारतूस भी मिला है तथा उसके चेहरे को बुरी तरह कुचले जाने से पहचान नहीं हो पा रही है। युवक ने सफेद व काले रंग की फुल बाजू टी-शर्ट व नीले रंग का पायजामा पहना हुआ है। कमर व दोनों हाथों में काला डोरा बंधा हुआ था। पुलिस ने गांव में पता किया, लेकिन युवकी शिनाख्त नहीं हुई। ऐसे में कोई बाहर का व्यक्ति लग रहा है। दौसा अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाकर अन्य थानों को भी सूचना दी गई है।



घसीटकर ले गए

युवक की पहले तो सड़क पर हत्या की गई। उसके बाद शव को सड़क पर एक किनारे से दूसरे किनारे घसीटते हुए खेत में ले जाकर एक कूंचे की ओट में पटक दिया। उसके सिर में दो बार गोली से फायर होने के भी निशान मिले हैं। चेहरा खून से लथपथ था। बाईं आंख अंदर की तरफ धंसी हुई व चेहरे पर घाव थे। समीप एक कारतूस तथा युवक के 4 दांत भी पड़े मिले हैं। शव के कुछ दूरी पर ही शराब का पव्वा पड़ा था व सड़क पर मोटरसाइकिल के भी निशान पाए गए हैं।

हत्या को लेकर ग्रामीणों में भय

हत्या की सूचना क्षेत्र में आग की तरह क्षेत्र में फैल गई। इसको लेकर लोगों में भय व्याप्त हो गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों का कहना था कि राष्ट्रीय राजमार्ग से गांव को जाने वाली सड़क पर आए दिन शराबियों का जमावड़ा बना रहता है। ग्रामीणों ने रात के समय सड़क पर गश्त करने की मांग की है।

