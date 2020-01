पुलिस के डर से भागा युवक, कुएं में गिरा

Young man ran away due to fear of police: ग्रामीणों ने उसे निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया।

गीजगढ़. मानपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात पुलिस के डर से भागा एक युवक कुएं में गिरकर घायल हो गया। उसका दौसा के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। युवक का आरोप है कि वह फोन पर बात कर रहा था। तभी पुलिस ने उसका पीछा किया और डरकर भागा। इसी दौरान पुलिस ने पीछे से डंडा भी फेंका। इसके चलते उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस युवक को कुएं में ही छोड़कर चली गई। बाद में ग्रामीणों ने उसे निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया।

जानकारी के अनुसार कोटा शहर पुलिस किसी आरोपी को पकडऩे यहां आई थी। खेड़ा गांव के आरोपी की लोकेशन के आधार पर कड़ी की कोठी क्षेत्र में कोटा व सिकराय चौकी पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस के डर से युवक शेरसिंह भागते हुए कुएं में जा गिरा। युवक के पैर में फ्रेक्चर है। मानपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस वृत्ताधिकारी हिम्मतसिंह चारण ने बताया कि पुलिस की गाड़ी को देखकर युवक भागने लगा तो कुएं में गिरने से घायल हो गया। पता लगने पर मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया।

कनिष्ठ अभियंता के पक्ष में उतरे निगम कर्मचारी

दौसा. महुवा इलाके की एक पूर्व सरपंच द्वारा विद्युत निगम की सतर्कता शाखा दौसा के कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ दर्ज मामले के विरोध में विद्युत निगम दौसा के विभिन्न संगठनों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन कर किया। मामले को राजनीतिक षडय़ंत्र बताया।

राजस्थान विद्युत संयुक्त एकता मंच के बैनर तले निगम के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अधीक्षण अभियंता आर. के. मीना को मुख्यमंत्री के नाम सौंप कर विद्युत सतर्कता के कनिष्ठ अभियंता मुकेश कुमार मीना को निर्दोष बताया। संगठनों ने जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक दौसा, जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक समेत कइयों को ज्ञापन सौंपा।



संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि 23 जनवरी को बिजली चोरी की सूचना पर सतर्कता टीम व विद्युत चोरी निरोधक थाने की टीम के साथ कनिष्ठ अभियंता मुकेश कुमार मीना सायपुर पाखर में एक पूर्व महिला सरपंच के मकान पर गए और उसकी विद्युत चोरी की वीसीआर भरी। पहले भी निगम ने पूर्व सरपंच की बिजली चोरी की वीसीआर भर रखी है। कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि महिला सरपंच ने उसके पति से बात करने की कह कर मोबाइल पर विधायक से बात करा दी। कनिष्ठ अभियंता ने आरोप लगाया कि विधायक ने उनको धमकी भी दी, लेकिन उन्होंने बिजली चोरी की वीसीआर भर दी। विद्युत चोरी की विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में भी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। संगठनों ने मांग की है कि कनिष्ठ अभियंता व पूरी टीम को प्रशासनिक संरक्षण प्रदान कराएं एवं लोकसेवकों को धमकाने वाले विधायक एवं बिजली चोरी करने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है।

इस अवसर पर राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन यूनियन के जिलाध्यक्ष बनवारीलाल, महामंत्री रजनीश शर्मा, प्रदेश सचिव रोशन लाल मीना, राजस्थान विद्युत कर्मचारी एसोसिएशन के संयोजक जितेन्द्र सिंह गुर्जर,जिलाध्यक्ष गजेन्द्र मीना, इंजीनियर एसोसिएशन के मनीष शर्मा, रिंकेश मीना, राजेन्द्र मीना, इंटक यूनियन के जिलाध्यक्ष राधामोहन शर्मा आदि मौजूद थे।

