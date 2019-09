नशे की जद में युवा, बर्बादी के कगार पर परिवार

दौसा. सिकंदरा. Youth in the ranks of drug addiction, family on the verge of ruin थाना इलाके में इन दिनों नशे का कारोबार पांव पसारता जा रहा है। इससे युवा नशे की जद में आ रहे हैं। सिकंदरा गांव, सिकंदरा चौराहा सहित आधा दर्जन जगह पर चोरी छिपे कुछ लोग चंद रुपयों की लालच में नशे के कारोबार को पनपा रहे हैं। यहां स्मैक, डोडा पोस्त, अफीम व गांजा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इससे कई परिवार बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। हालांकि पुलिस छोटे स्मैक कारोबारियों को दबोचती है, लेकिन मुख्य आरोपियों तक अभी नहीं पहुंच पाई है। सिकंदरा थाना पुलिस ने शुक्रवार को सिकंदरा गांव से एक जने को छह ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार भी किया है।

प्रतिदिन एक लाख की स्मैक की बिक्री

सिकंदरा चौराहा के बांदीकुई रोड, मानपुर रोड भांग ठेका, दौसा रोड पुलिया के समीप, गिरधपुरा टोल प्लाजा, सिकंदरा चौराहे के गीजगढ़ रोड व सिकंदरा गांव में कई लोग चोरी छिपे स्मैक बेचने का धंधा कर प्रतिदिन हजारों रुपए कमा रहे हैं। स्मैक का धंधा करने वाले लोग कोटा व मध्यप्रदेश के रास्ते से स्मैक की आपूर्ति करते हैं। सूत्रों ने बताया कि सिकंदरा इलाके में प्रतिदिन 50 से 100 ग्राम स्मैक की बिक्री हो रही है। एक ग्राम स्मैक की पुडिय़ा तीन से चार हजार रुपए में बेचते हैं। स्मैक का धंधा करने वाले लोग पुलिस की नजर से बचने के लिए मोबाइल से ग्राहक से सम्पर्क कर बेचते हंै। क्षेत्र में भांग ठेके की आड़ में भी डोडा पोस्त व गांजा सहित अफीम की ब्रिकी भी की जाती है।



15 दिन में हो जाता है स्मैक का आदी Youth in the ranks of drug addiction

स्मैक का नशा युवाओं के दिलों-दिमाग पर इस कदर छा जाता है कि 15 दिन में ये इसके आदी हो जाते हैं। इसकी तलब मिटाने के लिए जैसे-तैसे स्मैक का जुगाड़ करना पड़ता है। युवा बीड़ी व सिगरेट के साथ सिलव पेपर पर गुप्त स्थानों पर धुंआ उड़ाते हैं। स्मैक नहीं मिलने पर युवाओं में गुस्सा होना, झगड़ा करना व अन्य आपराधिक आदतें होना सामान्य हो जाता है। ऐसे में महंगे नशे का शौक पूरा करने के लिए कई युवा अपराध की राह चुन लेते हैं।

पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा

पुलिस ने शुक्रवार को सिकंदरा गांव से दिनेश जांगिड़ पुत्र लल्लूराम निवासी सिकंदरा को छह ग्राम स्मैक साथ गिरफ्तार किया है। न्यायालय मेें पेश करने पर दो दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा है। मेंहदीपुर बालाजी थाना प्रभारी नरेशचंद शर्मा इस मामले की जांच में जुट गए हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ में इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों का खुलासा होने की आशंका है।

जुटा रहे हैं जानकारी

आरोपी से पूछताछ जारी है। स्मैक के धंधे से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। अनुसंधान पूरा होने पर इस मामले का खुलासा किया जाएगा।

- नरेशचंद शर्मा, जांच अधिकारी