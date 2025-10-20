पुलिस कर्मियों को थार से कुचलने का प्रयास, तीन सिपाही गंभीर रूप से घायल

Attack On Police:चेकिंग से बचने के लिए एक मीट कारोबारी ने दुस्साहस की सारी हदें पार कर दीं। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून के आराघर टी-जंक्शन पर रविवार को घटी। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक आराघर टी-जंक्शन पिकेट पर हेड कांस्टेबल सुगनपाल, कांस्टेबल सचिन और कांस्टेबल कमला प्रसाद तैनात थे। तीनों ने धर्मपुर चौक की ओर से आ रही थार गाड़ी के चालक को रुकने का इशारा किया। चालक ने रुकने के बजाय जान-बूझकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और तीनों पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। डिवाइर से टकराने के बाद आरोपी की कार रुकी। टक्कर लगने से तीनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल पुलिसकर्मियों का सरकारी असलाह, एक हैंडसेट और उनकी निजी मोटरसाइकिल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इधर, एसएसपी अजय सिंह अस्पताल पहुंचे। उपचाराधीन तीनों पुलिसकर्मियों का हाल जाना।आरोपी मो. उमर देहरादून में मीट की दुकान चलाता है और अपने दोस्त को घर छोड़कर लौट रहा था।