Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

पुलिस कर्मियों को थार से कुचलने का प्रयास, तीन सिपाही गंभीर रूप से घायल

Attack On Police:चेकिंग से बचने के लिए एक मीट कारोबारी ने पुलिस टीम पर थार गाड़ी चढ़ा दी। इससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। थार की चपेट में आने से तीन सिपाही गंभीर रूप सो घायल हो गए। साथ ही उनका सरकारी असलहा भी क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 20, 2025

An attempt was made to crush police personnel with a Thar vehicle in Dehradun

देहरादून में पुलिस टीम पर थार गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया है

Attack On Police:चेकिंग से बचने के लिए एक मीट कारोबारी ने दुस्साहस की सारी हदें पार कर दीं। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून के आराघर टी-जंक्शन पर रविवार को घटी। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक आराघर टी-जंक्शन पिकेट पर हेड कांस्टेबल सुगनपाल, कांस्टेबल सचिन और कांस्टेबल कमला प्रसाद तैनात थे। तीनों ने धर्मपुर चौक की ओर से आ रही थार गाड़ी के चालक को रुकने का इशारा किया। चालक ने रुकने के बजाय जान-बूझकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और तीनों पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। डिवाइर से टकराने के बाद आरोपी की कार रुकी। टक्कर लगने से तीनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल पुलिसकर्मियों का सरकारी असलाह, एक हैंडसेट और उनकी निजी मोटरसाइकिल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इधर, एसएसपी अजय सिंह अस्पताल पहुंचे। उपचाराधीन तीनों पुलिसकर्मियों का हाल जाना।आरोपी मो. उमर देहरादून में मीट की दुकान चलाता है और अपने दोस्त को घर छोड़कर लौट रहा था।

आरोपी के पास नहीं थे कागजात

देहरादून में पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश का आरोपी मो. उमर बेहद शातिर है। आरोपी मो. उमर उर्फ ताहिर निवासी सती मोहल्ला, रुड़की ने पूछताछ में बताया कि जब पुलिसकर्मियों ने आराघर टी-जंक्शन पर उसकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया वह चिढ़ गया था। पुलिसवालों को चोटिल कर भागने के उद्देश्य से उसने जानबूझकर गाड़ी की रेस बढ़ाकर टक्कर मार दी। आरोपी के पास मौके पर गाड़ी के कागजात और लाइसेंस नहींथा। इसलिए वह चेकिंग प्वाइंट पर रुकना नहीं चाहता था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त थार को घटनास्थल के पास से कब्जे में लिया और चालक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें- आज और कल दो दिन मनाई जाएगी दीवाली, जानें महालक्ष्मी पूजन के दोनों शुभ मुहूर्त

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

20 Oct 2025 08:20 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पुलिस कर्मियों को थार से कुचलने का प्रयास, तीन सिपाही गंभीर रूप से घायल

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

आज और कल दो दिन मनाई जाएगी दीवाली, जानें महालक्ष्मी पूजन के दोनों शुभ मुहूर्त

Diwali will be celebrated for two days this year due to Amavasya
देहरादून

पहले बेरहमी से हत्या और फिर जला दी लाश; हाईवे के पास मिला शव, जानिए पूरा मामला

crime scene
देहरादून

Crime News:युवती की हत्या के बाद फूंक डाली लाश, कलाइयां और पंजे बरामद होने से हड़कंप

A young woman's body was burnt after she was murdered in Haridwar
देहरादून

आर्मी चीफ की पाकिस्तान को चेतावनी… बोले, कभी भी हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0  

Army Chief General Upendra Dwivedi said that Operation Sindoor 2.0 can start anytime
देहरादून

Government Jobs:बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे 1649 शिक्षक, तबादलों के मानक भी बदलेंगे

1649 teachers will be recruited soon in Uttarakhand
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.