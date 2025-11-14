Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से लाया गया भारत वापस; धोखाधड़ी के आरोप में है मामला दर्ज

Uttarakhand News: भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से वापस भारत लाया गया है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के आरोप में मामला दर्ज है।

less than 1 minute read
Google source verification

देहरादून

image

Harshul Mehra

Nov 14, 2025

fugitive jagdish punetha brought back to India from uae case registered on charges of fraud

भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से लाया गया भारत वापस। फोटो सोर्स-IANS

Uttarakhand News: उत्तराखंड के भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से पकड़कर वापस भारत लाया गया है। उसके खिलाफ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के आरोप में मामला दर्ज है। CBI ने इंटरपोल चैनलों के जरिए UAE से भगोड़े जगदीश पुनेठा की वापसी का समन्वय किया।

जगदीश पुनेठा को वापस लाया गया भारत

CBI ने शुक्रवार को बताया कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से 13 नवंबर को UAE से भगोड़े जगदीश पुनेठा की वापसी का सफलतापूर्वक समन्वय किया गया है। CBI के मुताबिक, जगदीश पुनेठा के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। इसी बीच वह UAE भाग गया। CBI ने उसका पता लगाने और पकड़ने के लिए UAE अधिकारियों के साथ समन्वय किया।

जगदीश पुनेठा के खिलाफ रेड नोटिस

उत्तराखंड पुलिस के अनुरोध पर CBI ने 6 मई को इंटरपोल के जरिए जगदीश पुनेठा के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया। इसके बाद, वहां आरोपी की तलाश शुरू हुई। UAE में गिरफ्तारी होने के बाद उत्तराखंड पुलिस की एक टीम उसे वापस लाने के लिए वहां गई। गुरुवार को पुनेठा को दिल्ली लाया गया। इंटरपोल की ओर से जारी रेड नोटिस भगोड़ों पर नजर रखने के लिए दुनियाभर की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे जाते हैं। पिछले कुछ सालों में इंटरपोल चैनलों के जरिए समन्वय करके 150 से ज्यादा वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।

ये भी पढ़ें

6 दिसंबर, 6 बम और 6 शहर: बाबरी विध्वंस का ‘बदला’ लेना चहाते थे आतंकी! सीरियल ब्लास्ट करने का था प्लान
लखनऊ
delhi blast case update terrorists wanted to avenge babri masjid demolition crime news lucknow

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Uttarakhand

Published on:

14 Nov 2025 07:27 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से लाया गया भारत वापस; धोखाधड़ी के आरोप में है मामला दर्ज

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : आज बिहार ने बता दिया, फिर एक बार NDA सरकार: पीएम मोदी

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

उत्तराखंड में मिला तांबे का विशालकाय भंडार, गुणवत्ता जांच शुरू, शोध टीम गदगद

A huge copper deposit has been discovered in Rudraprayag, Uttarakhand
देहरादून

इनकम टैक्स की रेड पड़ते ही कारोबारी अस्पताल में भर्ती, ठिकानों से करोड़ों का माल बरामद

During the Income Tax Department's raid in Dehradun, cash and jewellery worth crores were recovered from the premises of liquor traders and builders
देहरादून

आय से अधिक संपत्ति में तीन पर होगा केस, दरोगा और भर्ती आयोग का पूर्व सदस्य भी शमिल

A police sub-inspector and a former recruitment commission member will be among three people booked in Uttarakhand for possessing assets disproportionate to their income
देहरादून

ससुर ने समधन को दांतों से काटा, ईंट से दामाद का सिर फोड़ा, कोर्ट परिसर में मची अफरा-तफरी

In Haldwani, the father-in-law smashed his son-in-law's head with a brick and bit his sister-in-law
देहरादून

36 लाख की हेरोइन के साथ दो लोग गिरफ्तार:बरेली से सप्लाई कर रहे थे मौत का सामान, निशाने पर  छात्र

Two smugglers arrested in Dehradun with heroin worth Rs 36 lakh being brought from Bareilly
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.