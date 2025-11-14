भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से लाया गया भारत वापस; धोखाधड़ी के आरोप में है मामला दर्ज

उत्तराखंड पुलिस के अनुरोध पर CBI ने 6 मई को इंटरपोल के जरिए जगदीश पुनेठा के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया। इसके बाद, वहां आरोपी की तलाश शुरू हुई। UAE में गिरफ्तारी होने के बाद उत्तराखंड पुलिस की एक टीम उसे वापस लाने के लिए वहां गई। गुरुवार को पुनेठा को दिल्ली लाया गया। इंटरपोल की ओर से जारी रेड नोटिस भगोड़ों पर नजर रखने के लिए दुनियाभर की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे जाते हैं। पिछले कुछ सालों में इंटरपोल चैनलों के जरिए समन्वय करके 150 से ज्यादा वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।