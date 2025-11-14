भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से लाया गया भारत वापस; धोखाधड़ी के आरोप में है मामला दर्ज

भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से लाया गया भारत वापस। फोटो सोर्स-IANS
Uttarakhand News: उत्तराखंड के भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से पकड़कर वापस भारत लाया गया है। उसके खिलाफ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के आरोप में मामला दर्ज है। CBI ने इंटरपोल चैनलों के जरिए UAE से भगोड़े जगदीश पुनेठा की वापसी का समन्वय किया।
CBI ने शुक्रवार को बताया कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से 13 नवंबर को UAE से भगोड़े जगदीश पुनेठा की वापसी का सफलतापूर्वक समन्वय किया गया है। CBI के मुताबिक, जगदीश पुनेठा के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। इसी बीच वह UAE भाग गया। CBI ने उसका पता लगाने और पकड़ने के लिए UAE अधिकारियों के साथ समन्वय किया।
उत्तराखंड पुलिस के अनुरोध पर CBI ने 6 मई को इंटरपोल के जरिए जगदीश पुनेठा के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया। इसके बाद, वहां आरोपी की तलाश शुरू हुई। UAE में गिरफ्तारी होने के बाद उत्तराखंड पुलिस की एक टीम उसे वापस लाने के लिए वहां गई। गुरुवार को पुनेठा को दिल्ली लाया गया। इंटरपोल की ओर से जारी रेड नोटिस भगोड़ों पर नजर रखने के लिए दुनियाभर की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे जाते हैं। पिछले कुछ सालों में इंटरपोल चैनलों के जरिए समन्वय करके 150 से ज्यादा वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।
