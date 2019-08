Heavy rainfall: उत्तराखंड में भारी बारिश, नदियां उफान पर

( Heavy rainfall in Uttarakhand) प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार सुबह तक बारिश का दौर जारी रहा। इसके चलते जहां ( Water level in river on the rise) नदियां ऊफान पर हैं वहीं लोगों को जलभराव की समस्या से भी दो चार होना पड रहा है।झमाझम हो रही बारिश के कारण कई जगह( Highway blocked due to landsliding) भूस्खलन के चलते मलबा मोटर मार्ग पर आ जाने से यातायात अवरुद्घ रहा