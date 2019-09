उत्तरकाशी के 'बीज बम' ने थार में मचाया तहलका, बम फटने पर यूं उग जाता है पौधा

How To Save Environment: बड़ी ही सरल तकनीक के साथ बीज बम ( Beej Bum ) तैयार किया गया है, इसकी सहायता से आप आसानी से ( New farming Techniques ) पौधा उगा सकते है। आइए जानते है यह कैसे काम करता है New plant Growing Technology ...