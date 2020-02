यह राज्य अपनी व परिवार की जान खतरे में डालने वालों पर जुर्माना लगाएगा

(Uttarakhand News ) थोड़े से लालच में अपने और परिवार को (Endanger life self and others ) खतरे में डालने के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने हर जान को कीमती ( Life is priceless ) मानते हुए ऐसा निर्णय किया है कि आपदा के समय लोगों को अपने से जुदां होने का दर्द नहीं सहना पड़े।