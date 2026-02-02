दबिश की सूचना लीक ! पुलिस पर पथराव, स्मैक तस्कर को छुड़ा ले गए साथी, सिपाही घायल

Stone-Pelting On Police : स्मैक तस्कर की गिरफ्तारी को पहुंची पुलिस टीम पर बड़ा हमला हुआ है। ये घटना उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित सुभाष नगर कॉलोनी घटी है। स्मैक तस्करी की सूचना पर रविवार शाम पुलिस टीमें सुभाष कॉलोनी के एक घर में दबिश देने पहुंची। पुलिस ने आरोपी को दबोच भी लिया था। उसी दौरान छतों में पहले से ही छिपे दर्जनों लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया था। पथराव होते ही पुलिस टीम जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगी। मौके का फायदा उठाते हुए हमलावर स्मैक तस्कर को छुड़ाकर फरार हो गए। इस घटना में सिपाही भुवन घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी (क्राइम) निहारिका तोमर के मुताबिक एक युवक को हिरासत में लिया है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।