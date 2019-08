चार धाम के बाद मानसरोवर यात्रा में रोड़ा बने मेघ,SDRF की सहायता से बमुश्किल कैलाश जा रहें श्रद्धालु

(देहरादून): देवभूमि उत्तराखंड ( Uttarakhand Weather ) इस समय बादलों के आतंक से परेशान है। बादल जमकर तांडव मचा रहे हैं। बारिश में पहाड़ों से बड़े-बड़े पत्थर सड़क और पैदल मार्ग पर आकर गिर रहे हैं, जिससे कई मार्ग अवरूद्ध हो गए हैं। इसका असर पहले चार धाम यात्रा पर दिखा, अब बारिश मानसरोवर यात्रा में ख़लल डाल रही है।

SDRF बनी सहारा

Uttarakhand: State Disaster Response Force (SDRF) team helps pilgrims cross damaged path on the route of Kailash Mansarovar Yatra. pic.twitter.com/AkpbjVh2tJ