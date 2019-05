(देहरादून): ब्रांड मोदी के चलते केदारनाथ स्थित ध्यान गुफा (dhyan gufa/ Meditation cave) की दरों में खासा उछाल आया है। ध्यान गुफाओं की देश-विदेश में खासी मांग बढ़ गई है। आलम यह है कि मांग के मद्देनजर गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) को इनके दाम लगभग दोगुने करने पड़े हैं। बता दें यह वहीं ध्यान गुफाएं हैं, जिनमें से एक में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई को केदारनाथ दौरे के दौरान करीब 17 घंटे तक साधना की थी। इसके बाद से यह गुफाएं सुर्खियों में आ गईं। इनके चर्चे देश से लेकर विदेश तक होने लगे। लोग इन गुफाओं के बारे में जानने के लिए उतावले हो रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक पहले निगम ने साधना के लिए 24 घंटों के लिए एक ध्यान गुफा (booking rate of dhyan gufa) का किराया 990 रुपया तय किया था। इससे संबंधित मोदी की एक फोटो वायरल होने के बाद लोगों की उत्सुकता इन गुफाओं को देखने की बढती जा रही है। नतीजा जीएमवीएन को गुफाओं के दाम बढ़ाकर 24 घंटों की साधना के लिए 1500 (new booking rate of dhyan gufa) रुपए करने पड़े। मौसम को देखते हुए गुफाओं को वायरलेस सेवा से जोड़ दिया गया है। इसके साथ गुफा की अक्टूबर तक ऑनलाइन बुकिंग ( dhyan gufa online booking ) चालू है।

बीएल राणा, जीएमवीएन महाप्रबंधक (पर्यटन) ने बताया कि ध्यान गुफाओं के बारे में रोजाना लगभग 60 से अधिक लोग जानकारी मांग रहे हैं। यह ध्यान में रखते हुए निगम ने ध्यान गुफा को पैकेज में शामिल कर लिया है। इन गुफाओं की बुकिंग पहले ऑफलाइन करने की भी योजना थी, लेकिन अब यह ऑनलाइन ही संभव हो पाएगा।



गौरतलब है कि केदारनाथ पुनर्निमाण योजना के तहत जीएमवीएन द्वारा तीन ध्यान गुफाओं (Meditation caves) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, दो का काम जारी है। जीएमवीएन ने गुफाओं को प्राकृतिक लुक दिया गया है। गुफाओं में ध्यान करने वाले तीर्थयात्रियों को गद्दे दिए जाएंगे। यह पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री साधना के लिए ध्यान गुफा में गए थे।