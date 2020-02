सेना में महिलाओं के 'कॉम्बैट रोल' में अभी वक्त: लेफ्टि. जनरल आरपी सिंह

गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने (Indian Army) सेना (Women In Indian Army) में महिलाओं को स्थायी कमीशन (Lt. General RP Singh On Women Combat Role In Army) देने के खिलाफ केंद्र की अपीलों को खारिज कर दिया था...