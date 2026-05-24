Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में नौतपा शुरू, अगले 2 दिन सताएगी भीषण गर्मी, IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि 26 और 27 मई को ऊधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना है। इन दिनों तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि, 29 मई से उत्तर-पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके असर से 29 से 31 मई तक पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा, आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।