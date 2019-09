उत्तराखंड में लागू हो सकती है NRC, कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, इन इलाकों में पाए गए घुसपैठिये

NRC In India: (Narendra Modi) असम एनआरसी (Assam NRC) के बाद राज्यों में इसकी मांग उठने लगी, यूपी (UP CM) में सीएम योगी (CM Yogi) भी इस बारे में कह चुके हैं, (Uttarakhand News) सीएम रावत (Uttarakhand CM) बोले ( NRC In Uttarakhand ) कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet) करेगा फैसला...