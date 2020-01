बर्फबारी के मजे के लिए जाने से पहले सोच लें, कहीं अटक नहीं जाएं

( Uttarakhand News ) बर्फबारी का मजा ( Snow fall ) लेने के लिए उत्तराखंड जाने से पहले एक बारे सोच ( Think before to visit ) लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि सड़कों पर जमी बर्फ के नहीं हट पाने से (Snow on the road ) कई दिनों तक वहीं डेरा जमाना न पड़ जाए। पीक पर्यटन के सीजन में उत्तराखंड में हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है।