देवभूमि पर मौसम का कहर, हर की पौड़ी पर बिजली गिरने से मची तबाही

(देहरादून): साल 2020 अपने साथ काफी विपदाएं लेकर आया है। कोरोना वायरस के दस्तक देने के बाद से ही बड़ी संख्या में भूकंप, बेहिसाब बारिश और वज्रपात की घटनाएं भी देखने को मिली है। इन सभी घटनाओं के एक साथ होने को पर्यावरणीय असंतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। वज्रपता की ऐसी ही बड़ी घटना पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार में देखने को मिली है। हर की पौड़ी पर आकाशील बिजली ने कहर बरपाया है जिससे 80 फीट की दीवार गिर गई।

मानसून के मौसम में बेहिसाब बारिश से उत्तराखंडवासियों को वैसे भी काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। बादल फटने, भूस्खलन की घटनाएं आम सी हो गई है। लेकिन हर की पौड़ी पर बिजली गिरने की घटना से सभी दहशत में है। यह हादसा सोमवार देर रात ब्रह्मकुंड के नजदीक हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से लोगों के आने जाने की मनाही होने की वजह से यहां भीड़ मौजूद नहीं थी इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन दीवार और सीढ़ियों टूटने से चारों तरफ मलबा फैल गया।

More pictures of Har ki Pauri due to lightning and cloud bust pic.twitter.com/lBZiV2LtMz