रूद्रप्रयाग में फटा बादल, देवभूमि में हुई बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा

(देहरादून,हर्षित सिंह): मौसम विभाग की भविष्याणी सही साबित हुई, उत्तराखंड में मॉनसून ( Uttarakhand monsoon 2019 ) की भारी बारिश शुरू हो गई है। दून समेत राज्य के गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में बारिश के चलते तापमान में खासी गिरावट देखने को मिली है। इससे लोगों को खासी राहत मिली है। इसके साथ ही नदियों के जल स्तर पर बढ़ोत्तरी रिकार्ड की गई, गदेरे उफान पर हैं। वहीं रुद्रप्रयाग ( Rudraprayag ) जिले के अगस्तयमुनि विकासखंड के सारी चमसिल गांव में बादल फटने की सूचना है। अधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

जानकारी के मुताबिक क्षेत्रीय पटवारी को जानकारी के लिए मौके पर भेजा गया है। खबर लिखे जाने तक प्रशासन ने किसी भी प्रकार की हानि से इंकार किया है। गढ़वाल में नदियों के जलस्तर में बढ़ोत्तरी हुई है। अलकनंदा नदी का जलस्तर 620.52 व मंदाकिनी का जल स्तर 619.36 मीटर तक पहुंच गया है। बारिश के चलते सरयू के जलस्तर में भी बढोत्तरी हुई है।

आज सुबह बागेश्वर और गरुड़ में मूसलाधार बारिश हुई। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग गरुड़-कौसानी द्यांगण के पास भारी मात्रा में मलबा आने से बंद हो गया है। वहीं चमोली ( Rain In Chamoli ) में मानसून में हुई पहली बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है। इसके साथ ही दून ( Rain In Dehradun ) , हरिद्वार ( Rain In Haridwar ) , ऋषिकेश ( Rain in Rishikesh ) , रुड़की में भी बारिश ने गर्मी से राहत दी है। इसके साथ ही यमुनोत्री घाटी में बादल छाए हुए हैं।



मौसम विभाग ( Meteorological Department Uttarakhand ) ने प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में चार से सात जुलाई तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी के अलर्ट जारी किए हैं। विभाग ने चार से सात जुलाई तक राजधानी में दून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी नैनीताल, चंपावत और ऊधमसिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही मौसम केंद्र निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून राज्य के अधिकांश इलाकों को प्रभावित कर सकता है। उत्तराखंड में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं।

