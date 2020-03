शाह बोले-"2030 तक भारत विश्व में हर पंक्ति में होगा आगे"

Uttarakhand News: गृह मंत्री ने कहा कि (What Amit Shah Said In Rishikesh AIIMS) चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने अहम मुकाम हासिल किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेई ने देश को छह एम्स दिए थे। लेकिन देश में अब 22 एम्स का निर्माण कार्य चल रहा है...